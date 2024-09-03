Милая служба: хороший мальчик следит за безопасностью гостей ВЭФ во Владивостоке

Posted 3 сентября, 07:42
Published 3 сентября, 07:42
Modified 3 сентября, 07:46
Updated 3 сентября, 07:46
Дальневосточная столица серьезно подошла к обеспечению безопасности в городе во время ВЭФ-2024, — ряд ограничений будет действовать с третьего по шестое сентября.
На Русском острове в Дальневосточном федеральном университете стражи порядка тоже контролируют обстановку.
Более того, за безопасностью на территории ВУЗа следит серьезный товарищ, — четвероногий охранник. Судя по фото, хороший мальчик тоже находится на службе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что инновационный лифт продемонстрировали в одном из корпусов ДВФУ на ВЭФ.