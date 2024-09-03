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Posted 3 сентября, 07:42

Published 3 сентября, 07:42

Modified 3 сентября, 07:46

Updated 3 сентября, 07:46

Милая служба: хороший мальчик следит за безопасностью гостей ВЭФ во Владивостоке

Милая служба: хороший мальчик следит за безопасностью гостей ВЭФ во Владивостоке

3 сентября 2024, 07:42
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Специальные службы обеспечивают участников форума безопасным пребыванием в Приморье. Даже самые милые сотрудники стоят на страже порядка на территории ДВФУ.

Дальневосточная столица серьезно подошла к обеспечению безопасности в городе во время ВЭФ-2024, — ряд ограничений будет действовать с третьего по шестое сентября.

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На Русском острове в Дальневосточном федеральном университете стражи порядка тоже контролируют обстановку.

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Более того, за безопасностью на территории ВУЗа следит серьезный товарищ, — четвероногий охранник. Судя по фото, хороший мальчик тоже находится на службе.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что инновационный лифт продемонстрировали в одном из корпусов ДВФУ на ВЭФ.

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