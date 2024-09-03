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Posted 3 сентября, 00:08

Published 3 сентября, 00:08

Modified 3 сентября, 00:14

Updated 3 сентября, 00:14

Какие ограничения будут действовать на время ВЭФ в Приморье

Никакой охоты, парковки и никаких большегрузов: ограничения на время ВЭФ в Приморье

3 сентября 2024, 00:08
Фото: vostokmedia.com

Какие ограничения будут действовать на время ВЭФ в Приморье

Сюжет
Безопасность
В связи с проведением ВЭФ во Владивостоке, в целях безопасности в Приморье вводят сразу несколько запретов.

С 3 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке пройдет IX Восточный экономический форум. На мероприятие приедет более 4200 участников из разных стран и территорий, которых ждет насыщенная программа деловых и культурных мероприятий.

Во время проведения ВЭФ будут действовать следующие ограничения в Приморье:

  • Запрет на стоянку транспортных средств на дорогах острова Русский;
  • Ограничение на въезд на остров Русский крупногабаритных транспортных средств;
  • Запрет на охоту в определенных районах: Артеме, Хасанском и Шкотовском округах, а также в Надеждинском районе;
  • Ограничение на перевозку опасных грузов через Владивосток, включая взрывчатые, радиоактивные и токсичные вещества, а также вооружение и боеприпасы;
  • Ограничение на проведение строительных работ, испытаний коммуникаций и других земельно-дорожных работ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа планируется на ВЭФ. Во многих мероприятиях примет участие Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин посетит Владивосток — программа президента на ВЭФ-2024
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