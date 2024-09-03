Никакой охоты, парковки и никаких большегрузов: ограничения на время ВЭФ в Приморье

Posted 3 сентября, 00:08
Published 3 сентября, 00:08
Modified 3 сентября, 00:14
Updated 3 сентября, 00:14
С 3 по 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке пройдет IX Восточный экономический форум. На мероприятие приедет более 4200 участников из разных стран и территорий, которых ждет насыщенная программа деловых и культурных мероприятий.
Во время проведения ВЭФ будут действовать следующие ограничения в Приморье:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая программа планируется на ВЭФ. Во многих мероприятиях примет участие Президент России Владимир Путин.