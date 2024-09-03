Искусство на ВЭФ: в Приморье художник творит красоту на глазах у зрителей — видео

Posted 3 сентября, 02:30
Published 3 сентября, 02:30
Modified 3 сентября, 07:20
Updated 3 сентября, 07:20
Восточный экономический форум знакомит гостей с талантливыми деятелями искусства. На Улице Дальнего Востока замечены творческие жители краевой столицы.
Если скоморохи на ходулях развлекают участников форума, заряжая их энергией, то художник, творящий искусство на глазах у зрителей, заставляет задуматься о прекрасном. Мужчина пишет картины в реальном времени.
«Художник рассказал, что акриловые зарисовки, будут сменять друг друга, расположившись на двух полотнах», — поведала корреспондент «Восток-Медиа».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что динозавр привлек внимание гуляющих на Улице Дальнего Востока.