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Posted 3 сентября, 02:30

Published 3 сентября, 02:30

Modified 3 сентября, 07:20

Updated 3 сентября, 07:20

Художник пишет картины в реальном времени на ВЭФ во Владивостоке

Искусство на ВЭФ: в Приморье художник творит красоту на глазах у зрителей — видео

3 сентября 2024, 02:30
Фото: vostokmedia.com

Художник пишет картины в реальном времени на ВЭФ во Владивостоке

Сюжет
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум — это не только стратегически важное мероприятие для Приморья. Гости ВЭФ-2024 также наслаждаются творчеством местных талантов, прогуливаясь на территории ДВФУ.

Восточный экономический форум знакомит гостей с талантливыми деятелями искусства. На Улице Дальнего Востока замечены творческие жители краевой столицы.

Потехе час: скоморохи на ходулях гуляют по «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024
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Если скоморохи на ходулях развлекают участников форума, заряжая их энергией, то художник, творящий искусство на глазах у зрителей, заставляет задуматься о прекрасном. Мужчина пишет картины в реальном времени.

«Художник рассказал, что акриловые зарисовки, будут сменять друг друга, расположившись на двух полотнах», — поведала корреспондент «Восток-Медиа».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что динозавр привлек внимание гуляющих на Улице Дальнего Востока.

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