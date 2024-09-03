vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 01:38

Published 3 сентября, 01:38

Modified 3 сентября, 01:40

Updated 3 сентября, 01:40

Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024

Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 01:38
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Выставку «Улица Дальнего Востока» открыли на площадке ВЭФ в кампусе ДВФУ во Владивостоке.

Официальное открытие выставочной улицы уже состоялось в рамках Восточного экономического форума. Павильон Приморского края уже открыт, сообщает краевое правительство.

На церемонии открытия выступили несколько творческих коллективов. Участников форума встретили танцоры, одетые в тельняшки — один из неофициальных символов Приморья.

Видео: primorsky.ru.

В павильоне, посвященном краю, будет работать также и рыбный рынок — он позволит гостям форума попробовать морские деликатесы.

Главная концепция: «Приморский край — маяк на карте России». При этом внимание акцентируется не только на экономическом развитии края, но и на его особенностях, которые позволяют взглянуть на Приморье под другим углом. Также в павильоне будут представлены мастер-планы городов края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме открыт павильон, посвященный Арктике.

Арктика в Приморье: участники ВЭФ-2024 знакомятся с тематическими павильонами — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
III Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ состоится во Владивостоке«Попробовать на вкус» восток России смогут участники ВЭФ в ПриморьеЮрий Трутнев: Экспозиция Приморья на Улице Дальнего Востока станет ключевой
#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Восточный экономический форум#Выставка#Концепция#Приморский край#Приморье#ВЭФ-2024
Подпишитесь
Популярное