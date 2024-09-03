Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024

Posted 3 сентября, 01:38
Published 3 сентября, 01:38
Modified 3 сентября, 01:40
Updated 3 сентября, 01:40
Официальное открытие выставочной улицы уже состоялось в рамках Восточного экономического форума. Павильон Приморского края уже открыт, сообщает краевое правительство.
На церемонии открытия выступили несколько творческих коллективов. Участников форума встретили танцоры, одетые в тельняшки — один из неофициальных символов Приморья.
В павильоне, посвященном краю, будет работать также и рыбный рынок — он позволит гостям форума попробовать морские деликатесы.
Главная концепция: «Приморский край — маяк на карте России». При этом внимание акцентируется не только на экономическом развитии края, но и на его особенностях, которые позволяют взглянуть на Приморье под другим углом. Также в павильоне будут представлены мастер-планы городов края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме открыт павильон, посвященный Арктике.