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Posted 3 сентября, 01:20

Published 3 сентября, 01:20

Modified 3 сентября, 01:22

Updated 3 сентября, 01:22

Участники уникальной программы подготовки кадров принимают участие в ВЭФ-2024

Участники уникальной программы подготовки кадров принимают участие в ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 01:20
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Курсанты и выпускники программы подготовки госслужащих «Муравьев-Амурский — 2030» примут участие в мероприятиях ВЭФ во Владивостоке. На форуме они будут работать над несколькими проектами, а также выступят на одной из сессий.

Участники и выпускники учебной программы «Муравьев-Амурский — 2030», призванной подготовить лучших госслужащих, принимают участие в Восточном экономическом форуме.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным стратегическим приоритетом на весь XXI век. Он подчеркнул, что для успешного развития любой территории ключевое значение имеет человеческий капитал. Молодежь — самая активная часть общества и будущее страны. На Дальнем Востоке нужны молодые люди с творческим мышлением и активной гражданской позицией, которые способствуют открытию новых предприятий, созданию рабочих мест и развитию инноваций. Регион предоставляет отличные возможности для профессионального роста и успешной карьеры.

На форуме курсанты программы встретятся со своими наставниками — губернаторами регионов Дальнего Востока, а также примут участие в различных мероприятиях. В рамках программы они работают над практическими проектами, которые разрабатывают совместно с Минвостокразвития России и региональными заказчиками. Эти проекты затем внедряют на местах. Курсанты также участвуют в дискуссиях с экспертами и бизнес-сообществом, где представляют свои идеи и получают обратную связь. Завершающее пленарное заседание состоится на площадке Министерства восточного развития и Краевого развития.

Фото: polpred_dfo

В рамках программы «День будущего» выпускницы выступят на сессии «Женщины на государственной службе», где поделятся опытом построения карьеры с курсантами и опытными госслужащими.

Основное мероприятие для участников программы на форуме станет сессия деловой программы «Муравьев-Амурский — 2030: кадры для стратегического развития Дальнего Востока». Участники обсудят вовлечение выпускников программы в решение практических задач в регионах Дальнего Востока, где они работают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участники ВЭФ уже собираются у корпусов кампуса ДВФУ, в которых пройдут мероприятия форума.

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке
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