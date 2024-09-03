Участники уникальной программы подготовки кадров принимают участие в ВЭФ-2024

На форуме курсанты программы встретятся со своими наставниками — губернаторами регионов Дальнего Востока, а также примут участие в различных мероприятиях. В рамках программы они работают над практическими проектами, которые разрабатывают совместно с Минвостокразвития России и региональными заказчиками. Эти проекты затем внедряют на местах. Курсанты также участвуют в дискуссиях с экспертами и бизнес-сообществом, где представляют свои идеи и получают обратную связь. Завершающее пленарное заседание состоится на площадке Министерства восточного развития и Краевого развития.