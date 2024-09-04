Константин Сиденко: ВЭФ является драйвером развития экономики Приморского края

Posted 4 сентября, 06:33
Published 4 сентября, 06:33
Modified 4 сентября, 06:35
Updated 4 сентября, 06:35
Девятый ВЭФ его участники называют исторически значимым, ведь на полях форума обсуждаются вопросы, от решения которых зависит развития Приморья и исполнение поставленных президентом задач, связанных с разворотом российской экономики на восток.
О своем участии в Восточном экономическом форуме рассказал Константин Сиденко. Он отметил, что форум имеет большое значение, как для органов власти, так и для бизнеса.
«Мы здесь активно работаем. В рамках нашей госкорпорации, куда входит „Росатом Логистика“, рассматриваются темы развития Северного морского пути, Восточного транспортного коридора, мы проводим сессии по судоремонту и судостроению и много других мероприятий проводим, заключаем соглашения», — сказал Константин Сиденко.
По его словам, ВЭФ для Дальнего Востока в целом и Приморья, в частности, имеет большое значение.
«Огромное количество тем, сессий касается Дальнего Востока, и это очень здорово. Что я заметил, в социальном плане участники говорят очень откровенно о том, что есть большая разница между западом и востоком нашей страны, и, конечно, восток России надо развивать, так как вызывает обеспокоенность статистика по оттоку населения, социально-демографические вопросы. И сегодня разрабатываются планы по решению этих задач, и на Дальнем Востоке и в Приморском крае ситуация будет меняться», — подчеркнул эксперт.
Константин Сиденко назвал одну из главных проблем региона — кадровый дефицит, которая тоже обсуждается на полях форума.
«Главная проблема, конечно, это привлечение на Дальний Восток не только квалифицированных специалистов, но и вообще рабочую силу, потому что сегодня предприятия испытывают дефицит кадров. Приходится привлекать специалистов из других регионов, они работают вахтовым методом. Это явление надо искоренять», — добавил он.
Эксперт уверен, что на ВЭФ по очень многим вопросам развития Приморского края, охватывающим все сектора экономики региона, будут выработаны значимые решения.