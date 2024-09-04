Премьер-Министр Малайзии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024

Кроме этого, лидеры смогут обсудить двусторонние связи, включая торговлю и инвестиции, сотрудничество в сфере образования, сельского хозяйства, вопросы продовольственной безопасности, туризма, а также обговорить перспективы сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии.