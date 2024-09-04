Премьер-Министр Малайзии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 03:26
Published 4 сентября, 03:26
Modified 4 сентября, 03:50
Updated 4 сентября, 03:50
Премьер-министр Малайзии прибыл в Приморье для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает Представительство МИД РФ во Владивостоке.
Самолет господина Анвара Ибрагима приземлился во Владивостоке в 8:33 утра по местному времени. На борту находились члены кабинета министров: министр иностранных дел; инвестиций, торговли и промышленности, заместители министров экономики; сельского хозяйства и продовольственной безопасности; высокопоставленные чиновники.
В аэропорту делегацию встречали посол Малайзии в России господин Чонг Лун Лай, руководитель Третьего отдела Азии МИД России Людмила Воробьева, заместитель губернатора Приморского края Алексей Наздратенко, а также заместитель мэра Владивостока Дарья Стегний.
Главным моментом визита высокопоставленного гостя на IX Восточный экономический форум станет двусторонняя встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, где, как предполагается, господин Ибрагим подтвердит заинтересованность Малайзии в присоединении к межправительственной организации БРИКС.
Кроме этого, лидеры смогут обсудить двусторонние связи, включая торговлю и инвестиции, сотрудничество в сфере образования, сельского хозяйства, вопросы продовольственной безопасности, туризма, а также обговорить перспективы сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии.
Предполагается, что оба лидера также обменяются мнениями относительно российско-украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудят сотрудничество в рамках диалогового партнерства АСЕАН-Россия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в рамках ВЭФ-2024.