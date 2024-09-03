Губернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье

Posted 3 сентября, 03:50
Published 3 сентября, 03:50
Modified 3 сентября, 03:52
Updated 3 сентября, 03:52
4 сентября в 17:15 на первой панельной дискуссии ВЭФ-2024 во Владивостоке рассмотрят перспективы будущего нового международного курорта мирового уровня.
Будущее президентского проекта для Хасанского округа обсудят Глава Приморья Олег Кожемяко, профильные специалисты и представители федерального правительства.
Поручение о строительстве курорта в Хасанском округе Приморского края отдал Президент России Владимир Путин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что представлено в павильоне Приморья на ВЭФ-2024.