vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 03:50

Published 3 сентября, 03:50

Modified 3 сентября, 03:52

Updated 3 сентября, 03:52

Губернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье

Губернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в Приморье

3 сентября 2024, 03:50
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
4 сентября в 17:15 на первой панельной дискуссии ВЭФ обсудят будущее нового международного курорта мирового уровня в Приморье и перспективы президентского проекта для Хасанского округа.

4 сентября в 17:15 на первой панельной дискуссии ВЭФ-2024 во Владивостоке рассмотрят перспективы будущего нового международного курорта мирового уровня.

Будущее президентского проекта для Хасанского округа обсудят Глава Приморья Олег Кожемяко, профильные специалисты и представители федерального правительства.

Поручение о строительстве курорта в Хасанском округе Приморского края отдал Президент России Владимир Путин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что представлено в павильоне Приморья на ВЭФ-2024.

Уникальный курорт и развитие региона: о чем повествует павильон Приморья на ВЭФ-2024?
Узнать подробнее
Читайте также:
Юрий Трутнев: Экспозиция Приморья на Улице Дальнего Востока станет ключевойУникальная шестиметровая скульптура дальневосточного гения удивила гостей ВЭФ-2024Официальное открытие «Улицы Дальнего Востока» прошло на ВЭФ-2024
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Восточный экономический форум#Туризм#Курорт#Олег Кожемяко#Отдых#Приморский край#Губернатор#Хасанский округ#Приморье#ВЭФ-2024#Губернатор Приморья
Подпишитесь
Популярное