Без осадков и духоты: погода продолжает радовать Приморье

Posted 3 сентября, 23:43
Published 3 сентября, 23:43
Modified 3 сентября, 23:45
Updated 3 сентября, 23:45
Сегодня, 4 сентября, в регионе осадков не ожидается. Ветер — южный и умеренный юго-восточный, местами сильный. Температурный фон составит 23 — 28 °C.
Переменная облачность, юго-восточный ветер усилится до умеренного. Термометры покажут 22 — 24 °C.
Переменная облачность, после обеда умеренный южный ветер разовьется до сильного. Температура воздуха — 24 — 26 °C.
Переменная облачность, слабое дуновение ветра перерастет в умеренный во второй половине дня. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.
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