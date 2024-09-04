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Posted 3 сентября, 23:43

Published 3 сентября, 23:43

Modified 3 сентября, 23:45

Updated 3 сентября, 23:45

Летнее солнце и осенняя прохлада создают идеальную погоду в Приморском крае

Без осадков и духоты: погода продолжает радовать Приморье

3 сентября 2024, 23:43
Фото: 1MI

Летнее солнце и осенняя прохлада создают идеальную погоду в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сентябрь скромно напоминает о том, что приближается осень. Однако солнце и 28°C тепла не дают жителям Приморского края распрощаться с летом.

Сегодня, 4 сентября, в регионе осадков не ожидается. Ветер — южный и умеренный юго-восточный, местами сильный. Температурный фон составит 23 — 28 °C.

Погода во Владивостоке

Переменная облачность, юго-восточный ветер усилится до умеренного. Термометры покажут 22 — 24 °C.

Погода в Уссурийске

Переменная облачность, после обеда умеренный южный ветер разовьется до сильного. Температура воздуха — 24 — 26 °C.

Погода в Находке

Переменная облачность, слабое дуновение ветра перерастет в умеренный во второй половине дня. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 23 °C;
  • Залив Находка — 20 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что холодное утро взбодрило жителей Партизанского района.

Осень наступила незаметно: бодрящее холодное утро в Приморье — фото
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