Антон Волошко: Курорт будущего даст мощный толчок к развитию туризма в Приморье

В своем приветственном слове глава региона отметил, что курорт создается в Приморье по поручению Президента Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Помимо комфортабельных отелей и апартаментов курорт включит аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры. Общая площадь морского курорта превысит 170 гектаров с береговой полосой протяженностью 1,6 километра.