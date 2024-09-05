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Posted 5 сентября, 06:51

Published 5 сентября, 06:51

Modified 5 сентября, 06:53

Updated 5 сентября, 06:53

Власть Приморья создаст условия для реализации грандиозного проекта на Хасане

Антон Волошко: Курорт будущего даст мощный толчок к развитию туризма в Приморье

5 сентября 2024, 06:51
Фото: @VoloshkoAnton

Власть Приморья создаст условия для реализации грандиозного проекта на Хасане

Сюжет
ВЭФ-2024
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко принял участие в пленарной сессии правительства Приморья, посвященной созданию круглогодичного морского курорта в Хасанском округе.

Региональная секция «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» прошла на полях девятого Восточного экономического форума 4 сентября. Одним из спикеров мероприятия стала первый вице-губернатор — председатель краевого правительства Вера Щербина. С приветственным словом к участникам сессии обратился губернатор Олег Кожемяко.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что курорт создается в Приморье по поручению Президента Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Помимо комфортабельных отелей и апартаментов курорт включит аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры. Общая площадь морского курорта превысит 170 гектаров с береговой полосой протяженностью 1,6 километра.

«Перед нами стоит важная и ответственная задача: всем вместе работать над тем, чтобы юг Приморья — Хасанский округ — стал единой современной курортной территорией, которая круглый год будет принимать туристов из всех регионов России и зарубежных стран», — заявил глава региона.

В работе секции участие принял спикер краевого парламента Антон Волошко. В своем официальном телеграм-канале он отметил, что новый круглогодичный курорт в Хасанском округе примет первых туристов уже в 2028 году.

«Об этом смело заявили представители туриндустрии на сессии ВЭФ, посвящённой реализации грандиозного туристического проекта. Территория трёх границ и часть федерального проекта „Пять морей и озеро Байкал“ — всё это Хасанский округ, уникальное место для отдыха. Вы, кстати, знали, что он находится на одной широте с Крымом? В самой южной точке Востока России сходятся интересы туристов и инвесторов. Сделать так, чтобы было удобно и полезно для тех и других — задача власти. И здесь мы, как законодатели, просто обязаны обеспечить синергию усилий с правительством нашего региона и создать все условия для реализации грандиозного проекта на Хасане», — подчеркнул спикер краевого парламента.

По словам Антона Волошко, это, прежде всего, касается создания дорожной инфраструктуры. На неё придётся львиная доля затрат, которые лягут на федеральный и краевой бюджеты.

«Создание „курорта будущего“ в бухте Алеут не только даст мощный толчок развитию туризма в Приморье (который уже сейчас приносит 2,5 млрд рублей налогов в краевой бюджет), но и выведет качество жизни людей в Хасанском округе на новый уровень», — отметил Антон Волошко.
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