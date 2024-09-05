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Posted 5 сентября, 02:54

Published 5 сентября, 02:54

Modified 5 сентября, 03:18

Updated 5 сентября, 03:18

Президент России Владимир Путин осмотрел место строительства будущей верфи в Приморье

Президент России Владимир Путин осмотрел место строительства будущей верфи в Приморье

5 сентября 2024, 02:54
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрели площадку для строительства будущей судостроительной верфи в бухте Промежуточная. Верфь будет специализироваться на строительстве судов морского торгового флота.

Во время своей рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин с катера осмотрел место возведения новой верфи в бухте Промежуточная. Проект запланировано реализовать к 2031 году.

Фото: kremlin.ru

Будущее предприятие будет специализироваться на производстве морских торговых судов: балкеров, танкеров, контейнеровозов, газовозов СПГ. Место строительства находится в акватории Владивостока, близость к городу обеспечит будущей верфи необходимые рабочие ресурсы. Еще одно преимущество — близость дорожной, железнодорожной и инженерной инфраструктуры, а также возможность подключения к газу для увеличения энергетических мощностей.

Глава государства посетил место строительства будущей верфи в компании Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На выездной встрече также присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства и председатели правления компаний-спонсоров. С борта катера «Ураган» они осмотрели площадку, на которой возведут верфь.

Фото: kremlin.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко во Владивостоке.

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