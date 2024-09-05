Президент России Владимир Путин осмотрел место строительства будущей верфи в Приморье

Будущее предприятие будет специализироваться на производстве морских торговых судов: балкеров, танкеров, контейнеровозов, газовозов СПГ. Место строительства находится в акватории Владивостока, близость к городу обеспечит будущей верфи необходимые рабочие ресурсы. Еще одно преимущество — близость дорожной, железнодорожной и инженерной инфраструктуры, а также возможность подключения к газу для увеличения энергетических мощностей.