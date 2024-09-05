Президент России Владимир Путин осмотрел место строительства будущей верфи в Приморье

Posted 5 сентября, 02:54
Published 5 сентября, 02:54
Modified 5 сентября, 03:18
Updated 5 сентября, 03:18
Во время своей рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин с катера осмотрел место возведения новой верфи в бухте Промежуточная. Проект запланировано реализовать к 2031 году.
Будущее предприятие будет специализироваться на производстве морских торговых судов: балкеров, танкеров, контейнеровозов, газовозов СПГ. Место строительства находится в акватории Владивостока, близость к городу обеспечит будущей верфи необходимые рабочие ресурсы. Еще одно преимущество — близость дорожной, железнодорожной и инженерной инфраструктуры, а также возможность подключения к газу для увеличения энергетических мощностей.
Глава государства посетил место строительства будущей верфи в компании Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На выездной встрече также присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства и председатели правления компаний-спонсоров. С борта катера «Ураган» они осмотрели площадку, на которой возведут верфь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко во Владивостоке.