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Posted 5 сентября, 03:42

Published 5 сентября, 03:42

Modified 5 сентября, 03:44

Updated 5 сентября, 03:44

Парень сделал предложение своей девушке на ВЭФ в Приморье

«Новость дня»: студент сделал предложение возлюбленной на ВЭФ во Владивостоке — видео

5 сентября 2024, 03:42
Фото: vostokmedia.com

Парень сделал предложение своей девушке на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
На Восточном экономическом форуме не только вершится судьба Приморского края, но и кардинально меняется жизнь их участников. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.

Студент МГУ имени Невельского сделал предложение своей девушке, которая обучается в ДВФУ, прямо на лектории с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Избранница согласилась стать женой весьма рискованного приморца. После милых объятий пару буквально «искупали» в аплодисментах.

«Новость для», — кратко отметил автор видеоролика с трогательным моментом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории университета обнаружен товарищ без пропуска на ВЭФ.

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#Новости#Общество#Владивосток#МГУ имени Невельского#Мария Захарова#Приморский край#ВЭФ-2024
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