«Новость дня»: студент сделал предложение возлюбленной на ВЭФ во Владивостоке — видео

Парень сделал предложение своей девушке на ВЭФ в Приморье

На Восточном экономическом форуме не только вершится судьба Приморского края, но и кардинально меняется жизнь их участников. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.