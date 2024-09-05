«Новость дня»: студент сделал предложение возлюбленной на ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 5 сентября, 03:42
Published 5 сентября, 03:42
Modified 5 сентября, 03:44
Updated 5 сентября, 03:44
Студент МГУ имени Невельского сделал предложение своей девушке, которая обучается в ДВФУ, прямо на лектории с официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
Избранница согласилась стать женой весьма рискованного приморца. После милых объятий пару буквально «искупали» в аплодисментах.
«Новость для», — кратко отметил автор видеоролика с трогательным моментом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории университета обнаружен товарищ без пропуска на ВЭФ.