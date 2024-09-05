Губернатор Приморья Олег Кожемяко сопровождал Президента на базе Приморской флотилии

Posted 5 сентября, 03:09
Published 5 сентября, 03:09
Modified 5 сентября, 03:18
Updated 5 сентября, 03:18
Президент России Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. В первый день своего пребывания на Дальнем Востоке, Владимир Владимирович провел совещание по развитию инфраструктуры региона, посетил базу флотилии Тихоокеанского флота в бухте Улисс и провел серию двусторонних встреч. Сопровождал Владимира Путина Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Перед тем как посетить базу, Президент России осмотрел место строительства будущей верфи в бухте Промежуточная, возвести новое судостроительное предприятие к 2031 году. Верфь построят прямо во Владивостоке.
На базе Приморской флотилии в бухте Улисс глава государства ознакомился с корветом «Резкий» и просмотрел информационные стенды о развитии морской базы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию регионов Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.