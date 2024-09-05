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Posted 5 сентября, 03:09

Published 5 сентября, 03:09

Modified 5 сентября, 03:18

Updated 5 сентября, 03:18

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сопровождал Президента на базе Приморской флотилии

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сопровождал Президента на базе Приморской флотилии

5 сентября 2024, 03:09
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
После совещания по развитию инфраструктуры Дальнего Востока Президент России Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Глава государства отправился туда на корвете «Резкий» с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Президент России Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. В первый день своего пребывания на Дальнем Востоке, Владимир Владимирович провел совещание по развитию инфраструктуры региона, посетил базу флотилии Тихоокеанского флота в бухте Улисс и провел серию двусторонних встреч. Сопровождал Владимира Путина Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Перед тем как посетить базу, Президент России осмотрел место строительства будущей верфи в бухте Промежуточная, возвести новое судостроительное предприятие к 2031 году. Верфь построят прямо во Владивостоке.

На базе Приморской флотилии в бухте Улисс глава государства ознакомился с корветом «Резкий» и просмотрел информационные стенды о развитии морской базы.

Фото: kremlin.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию регионов Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.

Совещание по развитию инфраструктуры ДФО проходит на ВЭФ-2024
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