Губернатор Приморья Олег Кожемяко сопровождал Президента на базе Приморской флотилии

Президент России Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. В первый день своего пребывания на Дальнем Востоке, Владимир Владимирович провел совещание по развитию инфраструктуры региона, посетил базу флотилии Тихоокеанского флота в бухте Улисс и провел серию двусторонних встреч. Сопровождал Владимира Путина Губернатор Приморья Олег Кожемяко.