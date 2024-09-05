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Posted 5 сентября, 10:21

Published 5 сентября, 10:21

Modified 5 сентября, 10:23

Updated 5 сентября, 10:23

От +5 до +26°C: бабье лето расталкивает осень в Приморье

От +5 до +26°C: бабье лето расталкивает осень в Приморье

5 сентября 2024, 10:21
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
6 сентября осадков в Приморье не ожидается, при этом температуры удивят: ночью будет непривычно холодно, а днем жарко, как летом.

6 сентября в Приморье погоду будет определять ночью поле пониженного, днем — поле повышенного атмосферного давления.

В крае обойдется преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха ночью от +5 до +17°С, днём +21…+26°C.

Во Владивостоке ожидается облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного, во второй половине дня — южный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15°C, днем от +23 до +25°С.

В Уссурийске также прогнозируется облачная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9…+11°C, днём +24…+26°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет около +12…+14°C, днем же поднимется до +24…+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +23°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем погода удивит жителей Приморья.

Дожди, похолодание и 27°C тепла: чем удивит погода в Приморском крае?
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