От +5 до +26°C: бабье лето расталкивает осень в Приморье

Posted 5 сентября, 10:21
Published 5 сентября, 10:21
Modified 5 сентября, 10:23
Updated 5 сентября, 10:23
6 сентября в Приморье погоду будет определять ночью поле пониженного, днем — поле повышенного атмосферного давления.
В крае обойдется преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха ночью от +5 до +17°С, днём +21…+26°C.
Во Владивостоке ожидается облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного, во второй половине дня — южный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15°C, днем от +23 до +25°С.
В Уссурийске также прогнозируется облачная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9…+11°C, днём +24…+26°С.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет около +12…+14°C, днем же поднимется до +24…+26°C.
Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Находка +19°C, в заливе Посьета +23°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем погода удивит жителей Приморья.