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Posted 6 сентября, 07:04

Published 6 сентября, 07:04

Modified 6 сентября, 07:06

Updated 6 сентября, 07:06

«Это просто невероятно»: стая удивительных морских обитателей приплыла в Приморье

«Это просто невероятно»: стая удивительных морских обитателей приплыла в Приморье

6 сентября 2024, 07:04
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Море
Дельфины, приплывшие в бухту Безымянная, произвели настоящий фурор не только на очевидцев, но и на тех, кто увидел млекопитающих в новых медиа.

Огромная стая дельфинов, приплывшая в акваторию Приморья, поразила жителей региона. И это неудивительно, ведь в крае такое происходит не часто.

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Подписчики новых медиа тоже изумились весьма необычному явлению.

«Мечтаю, что когда-нибудь увижу их вот так, не в закрытом пространстве, а в открытом море»;
«Да, красота неописуемая. Они вызывают восторг, как и киты»;
«Невероятное зрелище. Какие же они красивые».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детеныш змеи взволновал жителей Находки.

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