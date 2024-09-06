«Это просто невероятно»: стая удивительных морских обитателей приплыла в Приморье

Posted 6 сентября, 07:04
Published 6 сентября, 07:04
Modified 6 сентября, 07:06
Updated 6 сентября, 07:06
Огромная стая дельфинов, приплывшая в акваторию Приморья, поразила жителей региона. И это неудивительно, ведь в крае такое происходит не часто.
Подписчики новых медиа тоже изумились весьма необычному явлению.
«Мечтаю, что когда-нибудь увижу их вот так, не в закрытом пространстве, а в открытом море»;
«Да, красота неописуемая. Они вызывают восторг, как и киты»;
«Невероятное зрелище. Какие же они красивые».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детеныш змеи взволновал жителей Находки.