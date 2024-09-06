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Posted 5 сентября, 23:27

Published 5 сентября, 23:27

Modified 5 сентября, 23:29

Updated 5 сентября, 23:29

Тепло и легкий ветерок порадуют Приморский край в конце недели

Идеальное завершение рабочей недели: хорошая погода и 26°C тепла ожидается в Приморье

5 сентября 2024, 23:27
Фото: Изображение Midjourney

Тепло и легкий ветерок порадуют Приморский край в конце недели

Сюжет
Погода
В Приморском крае пятница, 6 сентября, порадует население отличной синоптической обстановкой, — солнцем и легким ветерком.

Сегодня, 6 сентября, в регионе осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, западный умеренный, а на побережье сильный. Температурный фон составит 21 — 26 °C.

Во Владивостоке переменная облачность и южный умеренный ветер. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.

В Уссурийске переменная облачность и умеренное северо-западное дуновение ветра. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.

В Находке переменная облачность, ветер — западный умеренный. Температура воздуха — 24 — 26 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 22 °C;
  • Залив Находка — 19 °C;
  • Залив Посьета — 23 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье на выходных.

Днем +30, ночью +8: бабье лето придет в Приморье на выходных
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