Идеальное завершение рабочей недели: хорошая погода и 26°C тепла ожидается в Приморье

Posted 5 сентября, 23:27
Published 5 сентября, 23:27
Modified 5 сентября, 23:29
Updated 5 сентября, 23:29
Сегодня, 6 сентября, в регионе осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, западный умеренный, а на побережье сильный. Температурный фон составит 21 — 26 °C.
Во Владивостоке переменная облачность и южный умеренный ветер. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.
В Уссурийске переменная облачность и умеренное северо-западное дуновение ветра. Столбики термометров поднимутся до 24 — 26 °C.
В Находке переменная облачность, ветер — западный умеренный. Температура воздуха — 24 — 26 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье на выходных.