Наше лучшее: масло из Приморья пользуется популярностью в России и за рубежом

Posted 6 сентября, 07:46
Published 6 сентября, 07:46
Modified 6 сентября, 07:48
Updated 6 сентября, 07:48
Жители Приморья предпочитают местный продукт — масло уссурийского комбината «Приморская соя», сегодня это предприятие полностью обеспечивает растительным маслом регион, поставляет его в Россию и экспортирует за рубеж. А недавно компания еще и перестроила свои производственные мощности, чтобы не зависеть от поставок иностранного оборудования.
Соевое масло на МЖК «Приморская соя» производят из местного сырья — сои амурской и приморской селекции. ГМО здесь не используют. В месяц с завода выходит около тысячи тонн соевого масла — это около 20% от исходного сырья, остальное — соевый шрот, высоко ценимая в животноводстве высокобелковая добавка в корм скоту.
Оборудование — несколько линий немецкого и итальянского производства, экстрактор — отечественный. Иностранное оборудование уже адаптировано под нужды производства, необходимые детали на заводе проектируют сами или заказывают у российских производителей.
«Мы уже решили проблему импортозамещения оборудования. Мы в данный момент автономны и самостоятельны. Текучесть кадров у нас всего 1,5%, что для нашей отрасли очень хороший показатель, это признак стабильности», — говорит руководитель производственной площадки «Приморская соя» масложирового бизнеса ГК «Русагро» Алексей Федоров.
По данным правительства Приморского края, рост производства сои в прошлом году составил 8% по сравнению с предыдущим годом. Спросом пользуется не только масло, но и соевый шрот, который является сырьем для изготовления комбикормов для птицы и крупного рогатого скота.
Как отметила инженер-химик завода Татьяна Мироненко, технология изготовления масла не изменилась с советских времен.
«Наша соя — самая лучшая. Количество солнечных дней влияет на созревание бобов, а это влияет на качество масла. Со временем изменились ГОСТы, мы им соответствуем. Технологии производства масла везде одинаковы, все зависит от оборудования. Оборудование было усовершенствовано и заменено на более производительное, с меньшими потерями», — сказала она.
В компании отмечают, что масло сегодня хорошо уходит в Китай, в Корею и в Россию. Это, кстати, является одной из приоритетных государственных задач.
«Наша задача, чтобы российское масло, лучшее вообще масло, было узнаваемо и любимо не только внутри страны, но и во всём мире», — подчеркнула Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
В прошлом году в России изготовили почти 9 миллионов 400 тысяч тонн растительного масла. Чтобы весь этот объём отправить железной дорогой, понадобилось бы 156 тысяч цистерн. В длину такой поезд растянулся бы от Москвы до Мурманска. Основной объём изготовленного масла — около 7 миллионов — подсолнечное. Это в три раза больше внутренней потребности, поэтому существенная его часть идёт на экспорт. Ещё полтора миллиона тонн сделали рапсового, и миллион — соевого. На остальные виды в общей сложности приходится 50 тысяч тонн. Весь рынок растительного масла в России оценивает в 740 миллиардов рублей. Из которых 597 — поставки на экспорт.
«Главным покупателем и лоббистом этого продукта является Бельгия. Они занимаются переработкой, закрывают потребности всего Евросоюза. С 1 июля ЕС пролоббировал, ввел практически заградительные пошлины 50% на поставку готовых продуктов, льняного масла в страны Евросоюза, к сожалению, и то же время одновременно на поставку сырья только 10%. Они сознательно делают так, чтобы нашим производителям невыгодно было поставлять конечный продукт», — отметила Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
В Торгово-промышленной палате России отмечают, что самыми главными проблемами в производстве масла являются дорогие кредиты из-за высокой ставки, нехватка кадров, рост затрат на экспорт из-за сложной логистики, трудности при расчётах с импортёрами, а в этом году еще и потребуется импорт сырья из-за последствий непогоды, которые погубили урожаи. Пока очевидно одно, отрасль нужно поддерживать комплексно. Это и помощь сельхозтоваропроизводителям, и маслозаводам, поддержка селекции и экспорта.
«С нашими уважаемыми производителями масложировой продукции мы работаем очень активно. Мы помогаем сейчас и с точки зрения законодательных инициатив, чтобы правительство слышало, поддерживало наших российских производителей. Наша задача — помочь им наладить взаимодействие, защитить права наших российских производителей. И наш международный коммерческий арбитраж выступает таким гарантом, что любой предприниматель, который работает за пределами страны, не останется без юридической правовой защиты», — говорит Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
Со следующего года власти планирует запустить обновлённый нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Акцент в нём сделан на продукции АПК. Речь идёт о создании за рубежом специальных логистических хабов и другой инфраструктуры для экспорта. Как сказано в документе, этого требует перестройка географии поставок. Также речь идёт о льготном кредитовании, программах страхования и мерах поддержки транспортировки товаров. Власти рассчитывают, что за пять лет несырьевой неэнергетический экспорт вырастет до 21 триллиона рублей в год. А поставки сельхозпродукции за рубеж превысят 4,5 триллиона рублей.