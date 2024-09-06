Наше лучшее: масло из Приморья пользуется популярностью в России и за рубежом

В прошлом году в России изготовили почти 9 миллионов 400 тысяч тонн растительного масла. Чтобы весь этот объём отправить железной дорогой, понадобилось бы 156 тысяч цистерн. В длину такой поезд растянулся бы от Москвы до Мурманска. Основной объём изготовленного масла — около 7 миллионов — подсолнечное. Это в три раза больше внутренней потребности, поэтому существенная его часть идёт на экспорт. Ещё полтора миллиона тонн сделали рапсового, и миллион — соевого. На остальные виды в общей сложности приходится 50 тысяч тонн. Весь рынок растительного масла в России оценивает в 740 миллиардов рублей. Из которых 597 — поставки на экспорт.