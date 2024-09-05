Председатель ЗСПК Антон Волошко посетил пленарное заседание ВЭФ-2024

Posted 5 сентября, 09:35
Published 5 сентября, 09:35
Modified 5 сентября, 09:37
Updated 5 сентября, 09:37
Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко присутствовал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Прямо во время сессии он поделился в своем телеграм-канале видео из зала.
После завершения заседания Антон Анатольевич отметил одну из наиболее важных, на его взгляд, цитат Владимира Путина: «Сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин начал пленарное заседание ВЭФ-2024 во Владивостоке.