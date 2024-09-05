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Posted 5 сентября, 09:35

Published 5 сентября, 09:35

Modified 5 сентября, 09:37

Updated 5 сентября, 09:37

Председатель ЗСПК Антон Волошко посетил пленарное заседание ВЭФ-2024

Председатель ЗСПК Антон Волошко посетил пленарное заседание ВЭФ-2024

5 сентября 2024, 09:35
Фото: vesti.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко присутствовал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко присутствовал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Прямо во время сессии он поделился в своем телеграм-канале видео из зала.

Видео: VoloshkoAnton.

После завершения заседания Антон Анатольевич отметил одну из наиболее важных, на его взгляд, цитат Владимира Путина: «Сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. Нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин начал пленарное заседание ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин начал Пленарное заседание ВЭФ-2024
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