От бодрящего холода 5°С до жуткой жары 32°С: погодные качели начинаются в Приморье

Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков, но будет ветрено. Во вторник ветер ослабеет, также возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут 18 — 21 °С, а днем 22 — 25 °С. В среду ночь станет холоднее 14 — 16 °С, а дневные температуры повысятся до 23 — 27 °С.