От бодрящего холода 5°С до жуткой жары 32°С: погодные качели начинаются в Приморье

Posted 6 сентября, 03:20
Published 6 сентября, 03:20
Modified 6 сентября, 03:22
Updated 6 сентября, 03:22
В начале следующей недели синоптическая обстановка в крае выдастся весьма переменчивой, сообщает «Примгидромет». На юге региона сложится неустойчивая ситуация с погодой.
В понедельник, 9 сентября, осадков не ожидается. Минимальный температурный фон составит 13 — 20 °С, на востоке 5 — 12 °С. Максимальный — 26 — 32 °С, на побережье 20 — 25 °С.
Во вторник, 10 сентября, хабаровский циклон принесет дожди разной интенсивности. Ночью станет теплее, а днем температура понизится на 1 — 3 градуса.
В среду фронты покинут регион, а гребень антициклона спровоцирует похолодание. Ночные температуры будут колебаться от 8 до 16 °С, а днем от 21 до 28 °С.
Во Владивостоке понедельник пройдет без осадков, но будет ветрено. Во вторник ветер ослабеет, также возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут 18 — 21 °С, а днем 22 — 25 °С. В среду ночь станет холоднее 14 — 16 °С, а дневные температуры повысятся до 23 — 27 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцам стоит достать теплую одежду.