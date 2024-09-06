Подпорную стену в центре Владивостока отремонтируют в кратчайшие сроки

Важно отметить, что в 2024 году завершились работы по ремонту подпорной стены в районе Партизанского проспекта, 22. Более того, власти краевой столицы организовали ремонт поврежденной подпорной стены на Днепровской. К слову, специалисты основательно подошли к работам — после укрепления конструкции они приступят к выкладке новых железобетонных блоков. Также планируется восстановление объекта в районе Славянской, 19.