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Posted 6 сентября, 03:55

Published 6 сентября, 03:55

Modified 6 сентября, 03:57

Updated 6 сентября, 03:57

Подпорную стену в центре Владивостока отремонтируют в кратчайшие сроки

Подпорную стену в центре Владивостока отремонтируют в кратчайшие сроки

6 сентября 2024, 03:55
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
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Наш Город
Во Владивостоке намечается ремонт подпорной стены в центре города. Завершение работ запланировано на конец ноября.

В дальневосточной столице отремонтируют подпорную стену на Светланской в районе дома №131, сообщает пресс-служба городской администрации. Сооружение планируют обновить до конца ноября. Сейчас мэрия ищет компанию-подрядчика, которая возьмется за восстановление стены. Заявки кандидатов будут приниматься до 12 сентября. Затем выберут победителя на конкурсной основе, учитывая опыт, репутацию и возможности потенциальных подрядчиков.

В управлении городской среды рассказали, что длина сооружения составляет примерно 50 метров, а высота — три метра. Ремонтные работы будут выполняться поэтапно.

«Подрядной организации предстоит выполнить демонтаж старой конструкции, разработку грунта, устройство подпорной стены, а также провести работы по асфальтированию, укладке кабеля и монтажу ограждения», — отметили в управлении.

Важно отметить, что в 2024 году завершились работы по ремонту подпорной стены в районе Партизанского проспекта, 22. Более того, власти краевой столицы организовали ремонт поврежденной подпорной стены на Днепровской. К слову, специалисты основательно подошли к работам — после укрепления конструкции они приступят к выкладке новых железобетонных блоков. Также планируется восстановление объекта в районе Славянской, 19.

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