Подпорную стену в центре Владивостока отремонтируют в кратчайшие сроки

Posted 6 сентября, 03:55
Published 6 сентября, 03:55
Modified 6 сентября, 03:57
Updated 6 сентября, 03:57
В дальневосточной столице отремонтируют подпорную стену на Светланской в районе дома №131, сообщает пресс-служба городской администрации. Сооружение планируют обновить до конца ноября. Сейчас мэрия ищет компанию-подрядчика, которая возьмется за восстановление стены. Заявки кандидатов будут приниматься до 12 сентября. Затем выберут победителя на конкурсной основе, учитывая опыт, репутацию и возможности потенциальных подрядчиков.
В управлении городской среды рассказали, что длина сооружения составляет примерно 50 метров, а высота — три метра. Ремонтные работы будут выполняться поэтапно.
«Подрядной организации предстоит выполнить демонтаж старой конструкции, разработку грунта, устройство подпорной стены, а также провести работы по асфальтированию, укладке кабеля и монтажу ограждения», — отметили в управлении.
Важно отметить, что в 2024 году завершились работы по ремонту подпорной стены в районе Партизанского проспекта, 22. Более того, власти краевой столицы организовали ремонт поврежденной подпорной стены на Днепровской. К слову, специалисты основательно подошли к работам — после укрепления конструкции они приступят к выкладке новых железобетонных блоков. Также планируется восстановление объекта в районе Славянской, 19.