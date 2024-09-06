«Впервые такое вижу»: суда зашли в бухту Лазурная во Владивостоке — фото

Posted 6 сентября, 07:21
Published 6 сентября, 07:21
Modified 6 сентября, 07:23
Updated 6 сентября, 07:23
В среду, 4 сентября, жители дальневосточной столицы, прогуливаясь по популярному берегу в бухте Лазурная, заметили в море суда.
«Впервые вижу на Шаморе что-то больше, чем гидроцикл. Не так часто бываю там, но ни разу не видела в акватории ничего подобного», — отметила девушка из Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что акватория Владивостока частично будет закрыта в период проведения Восточного экономического форума с третьего по шестое сентября.