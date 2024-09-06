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Posted 6 сентября, 07:21

Published 6 сентября, 07:21

Modified 6 сентября, 07:23

Updated 6 сентября, 07:23

«Впервые такое вижу»: суда зашли в бухту Лазурная во Владивостоке — фото

«Впервые такое вижу»: суда зашли в бухту Лазурная во Владивостоке — фото

6 сентября 2024, 07:21
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Горожане увидели весьма необычную картину на Шаморе во Владивостоке, — в акватории виднелись плавсредства. Некоторые приморцы ни разу не замечали подобного на данном пляже ранее.

В среду, 4 сентября, жители дальневосточной столицы, прогуливаясь по популярному берегу в бухте Лазурная, заметили в море суда.

«Впервые вижу на Шаморе что-то больше, чем гидроцикл. Не так часто бываю там, но ни разу не видела в акватории ничего подобного», — отметила девушка из Владивостока.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что акватория Владивостока частично будет закрыта в период проведения Восточного экономического форума с третьего по шестое сентября.

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