Солнце и ни единого облачка: идеальная погода на красивом пляже в Приморье — фото

Posted 2 сентября, 06:30
Published 2 сентября, 06:30
Modified 2 сентября, 06:32
Updated 2 сентября, 06:32
В регионе продолжается «марафон» хорошей погоды. Духота покинула Приморье, но в крае днем по-прежнему тепло. А море прогрето до комфортных для купания температур.
Именно поэтому отдыхающие продолжают отдых на пляжах. Более того, сегодня, 2 сентября, в Шкотовском районе идеальная погода — на небе ни облачка. Путешественники наслаждаются ясной погодой и досугом на берегу Японского моря.
Ранее «Восток-Медиа» писало об идеальном закате в Приморском крае. «Огненный» заход солнца поразил многих жителей региона.