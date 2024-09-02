vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 06:30

Published 2 сентября, 06:30

Modified 2 сентября, 06:32

Updated 2 сентября, 06:32

Погода на райских пляжах радует отдыхающих в Приморском крае

Солнце и ни единого облачка: идеальная погода на красивом пляже в Приморье — фото

2 сентября 2024, 06:30
Фото: vostokmedia.com

Погода на райских пляжах радует отдыхающих в Приморском крае

Сюжет
Погода
Осень принесла в Приморский край ясную погоду. Теперь отдыхающие не изнывают от духоты и наслаждаются солнцем.

В регионе продолжается «марафон» хорошей погоды. Духота покинула Приморье, но в крае днем по-прежнему тепло. А море прогрето до комфортных для купания температур.

Вода — парное молоко и свежий ветер: хорошая погода продолжает радовать Приморье
Узнать подробнее

Именно поэтому отдыхающие продолжают отдых на пляжах. Более того, сегодня, 2 сентября, в Шкотовском районе идеальная погода — на небе ни облачка. Путешественники наслаждаются ясной погодой и досугом на берегу Японского моря.

Фото: maglipogoda_kanal

Ранее «Восток-Медиа» писало об идеальном закате в Приморском крае. «Огненный» заход солнца поразил многих жителей региона.

«Это Мальдивы или Бали?» — невероятно красивый закат на пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Идеальная погода для экстремалов: что происходит на море в Приморье — видеоЖара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в ПриморьеОт туристов отбоя нет: отдыхающие заполонили популярнейший пляж Приморья — видео
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Море#Отдых#Купание#Приморский край#Пляж#Приморье#Японское море#Осень#Шкотовский район
Подпишитесь
Популярное