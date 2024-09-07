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Posted 7 сентября, 05:00

Published 7 сентября, 05:00

Modified 7 сентября, 05:02

Updated 7 сентября, 05:02

Владивостокцы смогли взобраться на крышу «маяка» в Приморье — фото

Владивостокцы смогли взобраться на крышу «маяка» в Приморье — фото

7 сентября 2024, 05:00
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ДВФУ
Выставка «Улица Дальнего Востока» притягивает сотни гостей: владивостокцы приезжают туда целыми семьями. Самый интересный экспонат — маяк на крыше.

«Улица Дальнего Востока» первый день открыта для всех горожан и гостей Владивостока. На Русском острове уже собрались сотни людей — на набережной кампуса ДВФУ гуляют целыми семьями.

В выставочных залах павильонов тоже множество посетителей.

Разнообразие гостей поражает: и взрослые, и дети разного возраста с интересом изучают экспонаты.

В центре внимания — павильон Приморья. Он изображает маяк, фигура которого установлена на его крыше. Посетители могут подняться наверх по лестнице.

Продолжается и голосование за лучший павильон, гости могут отдать свой голос, отсканировав QR-код.

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