Владивостокцы смогли взобраться на крышу «маяка» в Приморье — фото

Posted 7 сентября, 05:00
Published 7 сентября, 05:00
Modified 7 сентября, 05:02
Updated 7 сентября, 05:02
«Улица Дальнего Востока» первый день открыта для всех горожан и гостей Владивостока. На Русском острове уже собрались сотни людей — на набережной кампуса ДВФУ гуляют целыми семьями.
В выставочных залах павильонов тоже множество посетителей.
Разнообразие гостей поражает: и взрослые, и дети разного возраста с интересом изучают экспонаты.
В центре внимания — павильон Приморья. Он изображает маяк, фигура которого установлена на его крыше. Посетители могут подняться наверх по лестнице.
Продолжается и голосование за лучший павильон, гости могут отдать свой голос, отсканировав QR-код.