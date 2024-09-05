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Posted 5 сентября, 06:27

Published 5 сентября, 06:27

Modified 5 сентября, 06:29

Updated 5 сентября, 06:29

Вторая очередь ДВФУ появится во Владивостоке — Владимир Путин

Вторая очередь ДВФУ появится во Владивостоке — Владимир Путин

5 сентября 2024, 06:27
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ отметил, что на Дальнем Востоке планируется возвести несколько современных университетских кампусов. Инициатива затронет и ДВФУ — во Владивостоке построят вторую очередь кампуса.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что во Владивостоке появится вторая очередь кампуса ДВФУ. В университете появится новые площадки для предпринимательства и бизнес-клубы.

На базе новых кампусов дальневосточных университетов также будут действовать передовые инженерные школы. Они позволят внедрять новые решения в сфере инженерии, а также области управления. Во Владивостоке подобный центр уже существует, его планируют активно развивать.

Владимир Владимирович также отметил, что на острове Русском уже два года действует центр Русгидро. Его специализация — инновационные разработки в сфере энергетики.

Для финансирования и контроля за строительством центров глава государства попросил Правительство Приморского края привлечь инструменты Дальневосточной концессии.

Также для развития образовательных центров планируется привлекать ученых из других научных центров России и из зарубежных университетов.

Успех в реализации планов будет зависеть от людей, отметил Президент России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин начал пленарное заседание ВЭФ-2024.

Президент России Владимир Путин начал Пленарное заседание ВЭФ-2024
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