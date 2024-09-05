Вторая очередь ДВФУ появится во Владивостоке — Владимир Путин

Posted 5 сентября, 06:27
Published 5 сентября, 06:27
Modified 5 сентября, 06:29
Updated 5 сентября, 06:29
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что во Владивостоке появится вторая очередь кампуса ДВФУ. В университете появится новые площадки для предпринимательства и бизнес-клубы.
На базе новых кампусов дальневосточных университетов также будут действовать передовые инженерные школы. Они позволят внедрять новые решения в сфере инженерии, а также области управления. Во Владивостоке подобный центр уже существует, его планируют активно развивать.
Владимир Владимирович также отметил, что на острове Русском уже два года действует центр Русгидро. Его специализация — инновационные разработки в сфере энергетики.
Для финансирования и контроля за строительством центров глава государства попросил Правительство Приморского края привлечь инструменты Дальневосточной концессии.
Также для развития образовательных центров планируется привлекать ученых из других научных центров России и из зарубежных университетов.
Успех в реализации планов будет зависеть от людей, отметил Президент России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин начал пленарное заседание ВЭФ-2024.