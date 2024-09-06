Приморье в лидерах: идет голосование за лучший павильон на ВЭФ — видео

Posted 5 сентября, 23:48
Published 5 сентября, 23:48
Modified 6 сентября, 00:17
Updated 6 сентября, 00:17
Гости Восточного экономического форума выбирают лучший павильон из одиннадцати представленных на «Улице Дальнего Востока». Голосование продлится до восьмого сентября, но тройка «любимчиков» уже сформировалась.
На данный момент лидируют экспозиции:
К слову, жители и гости краевой столицы смогут посетить данную локацию седьмого и восьмого сентября. Чтобы попасть на выставку, необходимо зарегистрироваться и взять с собой электронный билет (либо распечатать его).
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