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Posted 5 сентября, 23:48

Published 5 сентября, 23:48

Modified 6 сентября, 00:17

Updated 6 сентября, 00:17

Экспозиция Приморского края попала в тройку лидеров на ВЭФ во Владивостоке

Приморье в лидерах: идет голосование за лучший павильон на ВЭФ — видео

5 сентября 2024, 23:48
Фото: vostokmedia.com

Экспозиция Приморского края попала в тройку лидеров на ВЭФ во Владивостоке

Сюжет
ВЭФ-2024
На «Улице Дальнего Востока» представлены павильоны, созданные субъектами ДФО. Экспозиции регионов борются за звание лучшего из лучших.

Гости Восточного экономического форума выбирают лучший павильон из одиннадцати представленных на «Улице Дальнего Востока». Голосование продлится до восьмого сентября, но тройка «любимчиков» уже сформировалась.

На данный момент лидируют экспозиции:

  • 22.29% — Республика Бурятия
  • 20.08% — Приморский край
  • 18.29% — Забайкальский край
Видео: vostokmedia.com.

К слову, жители и гости краевой столицы смогут посетить данную локацию седьмого и восьмого сентября. Чтобы попасть на выставку, необходимо зарегистрироваться и взять с собой электронный билет (либо распечатать его).

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительном художнике, который писал картины на глазах зрителей на ВЭФ-2024.

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