Осталось два дня: Улица Дальнего Востока открыта для всех

Posted 7 сентября, 02:55
Published 7 сентября, 02:55
Modified 7 сентября, 02:57
Updated 7 сентября, 02:57
Не пропустите возможность посетить «Улицу Дальнего Востока» в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября.
Доступ открыт для всех через Северный вход на территорию ДВФУ. Не забудьте взять с собой документ удостоверяющий личность.
Прогуливайтесь, делитесь фотографиями с родными и голосуйте за стенд Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выставка «Улица Дальнего Востока будет открыта для всех два дня подряд.