Осталось два дня: Улица Дальнего Востока открыта для всех

Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась для всех во Владивостоке

Сюжет ДВФУ

Посетить Улицу Дальнего Востока 7 и 8 сентября смогут все желающие. Попасть туда можно через северный вход в ДВФУ. Проходить обязательно с паспортом.