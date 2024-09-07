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Posted 7 сентября, 02:55

Published 7 сентября, 02:55

Modified 7 сентября, 02:57

Updated 7 сентября, 02:57

Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась для всех во Владивостоке

Осталось два дня: Улица Дальнего Востока открыта для всех

7 сентября 2024, 02:55
Фото: primorsky.ru

Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась для всех во Владивостоке

Сюжет
ДВФУ
Посетить Улицу Дальнего Востока 7 и 8 сентября смогут все желающие. Попасть туда можно через северный вход в ДВФУ. Проходить обязательно с паспортом.

Не пропустите возможность посетить «Улицу Дальнего Востока» в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября.

Доступ открыт для всех через Северный вход на территорию ДВФУ. Не забудьте взять с собой документ удостоверяющий личность.

Фото: primorsky.ru

Прогуливайтесь, делитесь фотографиями с родными и голосуйте за стенд Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выставка «Улица Дальнего Востока будет открыта для всех два дня подряд.

На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные
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