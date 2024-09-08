Солнце и 31°C жары: сентябрь радует Приморье летней погодой

Posted 7 сентября, 23:44
Published 7 сентября, 23:44
Modified 7 сентября, 23:46
Updated 7 сентября, 23:46
Сегодня, 8 сентября, ожидаются небольшой дождь в северных районах и сильный ветер в некоторых местах. Температурный фон составит 20 — 31 °C.
Во Владивостоке переменная облачность, осадков не прогнозируется. Южное дуновение ветра разовьется до умеренного. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.
В Уссурийске переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер — умеренный юго-западный. Столбики термометров поднимутся до 27 — 29 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Слабое дуновение юго-западного ветра усилится до умеренного. Температура воздуха — 25 — 27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начинаются погодные качели.