Солнце и 31°C жары: сентябрь радует Приморье летней погодой

Жаркая и солнечная погода продолжается в Приморском крае

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Идеальная погодная обстановка растянулась до конца недели в Приморье. Не исключено, что жители региона ринутся на море, ведь в некоторых районах термометры покажут тридцать градусов.