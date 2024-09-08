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Posted 7 сентября, 23:44

Published 7 сентября, 23:44

Modified 7 сентября, 23:46

Updated 7 сентября, 23:46

Жаркая и солнечная погода продолжается в Приморском крае

Солнце и 31°C жары: сентябрь радует Приморье летней погодой

7 сентября 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com

Жаркая и солнечная погода продолжается в Приморском крае

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Погода
Идеальная погодная обстановка растянулась до конца недели в Приморье. Не исключено, что жители региона ринутся на море, ведь в некоторых районах термометры покажут тридцать градусов.

Сегодня, 8 сентября, ожидаются небольшой дождь в северных районах и сильный ветер в некоторых местах. Температурный фон составит 20 — 31 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не прогнозируется. Южное дуновение ветра разовьется до умеренного. Воздух прогреется до 24 — 26 °C.

В Уссурийске переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер — умеренный юго-западный. Столбики термометров поднимутся до 27 — 29 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Слабое дуновение юго-западного ветра усилится до умеренного. Температура воздуха — 25 — 27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 22°C;
  • Залив Находка — 19°C;
  • Залив Посьета — 21°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начинаются погодные качели.

От бодрящего холода 5°С до жуткой жары 32°С: погодные качели начинаются в Приморье
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