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Posted 9 сентября, 08:56

Published 9 сентября, 08:56

Modified 9 сентября, 08:58

Updated 9 сентября, 08:58

Длинномер заблокировал дорогу во Владивостоке

Длинномер заблокировал дорогу во Владивостоке

9 сентября 2024, 08:56
Фото: 1MI
Сюжет
Пробка
Длинномер уронил трубу и заблокировал проезд по трассе во Владивостоке. К счастью, труба не задела проезжающие машины.

Железная труба выпала из кузова длинномера на шаморовской трассе во Владивостоке. Трубой перегородило проезд в обе стороны, собралась пробка. К счастью, никто не пострадал.

В новых медиа сообщили, что на повороте с объездной в направлении Щитовой нет проезда, очевидцы рассказали, что трубу пришлось поднимать. Через какое-то время ее убрали, движение смогли восстановить.

Фото: 2gis

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные пробки собрались от популярных пляжей в сторону Владивостока.

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