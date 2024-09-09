Длинномер заблокировал дорогу во Владивостоке

Posted 9 сентября, 08:56
Published 9 сентября, 08:56
Modified 9 сентября, 08:58
Updated 9 сентября, 08:58
Железная труба выпала из кузова длинномера на шаморовской трассе во Владивостоке. Трубой перегородило проезд в обе стороны, собралась пробка. К счастью, никто не пострадал.
В новых медиа сообщили, что на повороте с объездной в направлении Щитовой нет проезда, очевидцы рассказали, что трубу пришлось поднимать. Через какое-то время ее убрали, движение смогли восстановить.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные пробки собрались от популярных пляжей в сторону Владивостока.