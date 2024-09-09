Готовимся к ухудшению погоды: дожди нагрянут в Приморье — когда?

Posted 9 сентября, 02:02
Published 9 сентября, 02:02
Modified 9 сентября, 02:04
Updated 9 сентября, 02:04
Чудесная погодная обстановка сменится в ближайшее время, сообщает «Примгидромет». Сегодня, 9 сентября, солнышко и высокие температуры еще порадуют жителей региона.
Однако атмосферные фронты из Китая накроют Приморье уже ближайшей ночью. В полночь начнутся дожди в западных районах. Максимальный температурный фон понизится до 18 — 25 °C.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до 22 — 25 °C. Завтра утром ожидаются осадки, но после обеда небо станет ясным, а столбики термометров поднимутся до сегодняшних значений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный сезон продолжается в Приморском крае из-за летней погоды.