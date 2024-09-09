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Posted 9 сентября, 02:02

Published 9 сентября, 02:02

Modified 9 сентября, 02:04

Updated 9 сентября, 02:04

Атмосферные фронты принесут осадки в Приморский край

Готовимся к ухудшению погоды: дожди нагрянут в Приморье — когда?

9 сентября 2024, 02:02
Фото: Изображение Midjourney

Атмосферные фронты принесут осадки в Приморский край

Сюжет
Погода
На Приморье надвигается непогода. Западные районы окатит водой уже ближайшей ночью.

Чудесная погодная обстановка сменится в ближайшее время, сообщает «Примгидромет». Сегодня, 9 сентября, солнышко и высокие температуры еще порадуют жителей региона.

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Однако атмосферные фронты из Китая накроют Приморье уже ближайшей ночью. В полночь начнутся дожди в западных районах. Максимальный температурный фон понизится до 18 — 25 °C.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до 22 — 25 °C. Завтра утром ожидаются осадки, но после обеда небо станет ясным, а столбики термометров поднимутся до сегодняшних значений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный сезон продолжается в Приморском крае из-за летней погоды.

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