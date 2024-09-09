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Posted 8 сентября, 23:16

Published 8 сентября, 23:16

Modified 8 сентября, 23:18

Updated 8 сентября, 23:18

Жаркая погода и отсутствие осадков ожидаются в Приморском крае

Лето продолжается: 31°C жары и солнечная погода вновь порадуют Приморье

8 сентября 2024, 23:16
Фото: vostokmedia.com

Жаркая погода и отсутствие осадков ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погодная обстановка продолжает радовать жителей региона. Солнце и высокие температуры никак не хотят покидать Приморский край, а ведь прошло почти 10 дней сентября.

Сегодня, 9 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примгидромет». Ветер — южный умеренный. Температурный фон — 22 — 31 °C

Во Владивостоке переменная облачность и умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.

В Уссурийске переменная облачность и будет чуть теплее — 26 — 28 °C. Ветер — южный умеренный.

В Находке переменная облачность, юго-восточное дуновение сменится умеренным ветром. Столбики термометров покажут 26 — 28 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 22°C;
  • Залив Находка — 19°C;
  • Залив Посьета — 21°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что море радует отдыхающих во Владивостоке на Шаморе.

Вода прозрачная и теплая: море на популярном пляже Владивостока радует горожан — фото
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