Лето продолжается: 31°C жары и солнечная погода вновь порадуют Приморье

Жаркая погода и отсутствие осадков ожидаются в Приморском крае

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Погодная обстановка продолжает радовать жителей региона. Солнце и высокие температуры никак не хотят покидать Приморский край, а ведь прошло почти 10 дней сентября.