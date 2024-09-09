Лето продолжается: 31°C жары и солнечная погода вновь порадуют Приморье

Posted 8 сентября, 23:16
Published 8 сентября, 23:16
Modified 8 сентября, 23:18
Updated 8 сентября, 23:18
Сегодня, 9 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примгидромет». Ветер — южный умеренный. Температурный фон — 22 — 31 °C
Во Владивостоке переменная облачность и умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до 22 — 24 °C.
В Уссурийске переменная облачность и будет чуть теплее — 26 — 28 °C. Ветер — южный умеренный.
В Находке переменная облачность, юго-восточное дуновение сменится умеренным ветром. Столбики термометров покажут 26 — 28 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что море радует отдыхающих во Владивостоке на Шаморе.