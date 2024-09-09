Магнитные бури в Приморье — расписание по дням с 9 по 15 сентября

Магнитосфера выполняет важную функцию, защищая нашу планету от подавляющего большинства заряженных частиц. Однако при особенно мощном солнечном ветре это защитное поле может быть пробито, вызывая магнитные бури. Эти бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и оказывать влияние на различные аспекты нашей жизни.