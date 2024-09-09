Неожиданный диагноз: девушку с дерматитом пришлось спасать от рака почки в Приморье

Posted 9 сентября, 00:28
Published 9 сентября, 00:28
Modified 9 сентября, 00:30
Updated 9 сентября, 00:30
Жительница Приморья обратилась за медпомощью из-за дерматита, но врачи диагностировали у нее рак, сообщает фокинский telegram-канал МСЧ 100.
30-летняя девушка пришла на прием к терапевту в медико-санитарную часть. Специалист направил пациентку к дерматологу, — у нее на лице и руках обнаружили дерматит с неясным генезом. Затем молодая женщина отправилась на УЗИ, результаты которого указывали на другой диагноз — рак почки.
Пациентка поехала в дальневосточную столицу, чтобы перепроверить подозрения врачей. В медцентре ДВФУ диагноз подтвердился. Больную прооперировали и поставили на учет у онколога. Сейчас девушка проходит дальнейшее лечение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском перинатальном центре спасли молодую маму и ее новорожденного ребенка. Женщина, благодаря врачам, избавилась от двух патологий сразу.