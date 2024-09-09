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Posted 9 сентября, 00:28

Published 9 сентября, 00:28

Modified 9 сентября, 00:30

Updated 9 сентября, 00:30

Пациентка с кожным заболеванием оказалась больна онкологией в Приморском крае

Неожиданный диагноз: девушку с дерматитом пришлось спасать от рака почки в Приморье

9 сентября 2024, 00:28
Фото: Изображение Midjourney

Пациентка с кожным заболеванием оказалась больна онкологией в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Жительница Фокино обратилась за медпомощью с подозрениями на дерматит, в итоге отправилась во Владивосток, чтобы бороться с онкологией.

Жительница Приморья обратилась за медпомощью из-за дерматита, но врачи диагностировали у нее рак, сообщает фокинский telegram-канал МСЧ 100.

30-летняя девушка пришла на прием к терапевту в медико-санитарную часть. Специалист направил пациентку к дерматологу, — у нее на лице и руках обнаружили дерматит с неясным генезом. Затем молодая женщина отправилась на УЗИ, результаты которого указывали на другой диагноз — рак почки.

Пациентка поехала в дальневосточную столицу, чтобы перепроверить подозрения врачей. В медцентре ДВФУ диагноз подтвердился. Больную прооперировали и поставили на учет у онколога. Сейчас девушка проходит дальнейшее лечение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском перинатальном центре спасли молодую маму и ее новорожденного ребенка. Женщина, благодаря врачам, избавилась от двух патологий сразу.

Патология продолжала расти: врачи спасли мать и новорожденное дитя в Приморье
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