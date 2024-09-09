Неожиданный диагноз: девушку с дерматитом пришлось спасать от рака почки в Приморье

30-летняя девушка пришла на прием к терапевту в медико-санитарную часть. Специалист направил пациентку к дерматологу, — у нее на лице и руках обнаружили дерматит с неясным генезом. Затем молодая женщина отправилась на УЗИ, результаты которого указывали на другой диагноз — рак почки.