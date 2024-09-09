«Предупредите детей»: рептилия наведалась в жилой комплекс во Владивостоке — фото

Posted 9 сентября, 06:40
Published 9 сентября, 06:40
Modified 9 сентября, 06:46
Updated 9 сентября, 06:46
Змею вновь заметили в одном из спальных районов дальневосточной столицы. На сей раз гадина «прогуливалась» около мусорных баков. Очевидец оперативно предупредил о потенциальной опасности соседей.
«Смотрите под ноги и детей предупредите», — написал мужчина в домовом чате.
«Это гадюка?» — поинтересовалась девушка.
«Да, возможно. Очень похожа», — ответила соседка.
Владивостокцы не выяснили, ядовита ли чешуйчатая. Однако большинство надеется, что не увидят хладнокровное животное.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как грибникам спастись от змей в лесу.