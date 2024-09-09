«Предупредите детей»: рептилия наведалась в жилой комплекс во Владивостоке — фото

Змея приползла в спальный район Владивостока в Приморье

Сюжет Змея

Домовой чат всколыхнула весть о том, что чешуйчатая дама вновь наведалась на территорию ЖК во Владивостоке. Напуганные жильцы пытаются выяснить, не ядовита ли непрошеная гостья.