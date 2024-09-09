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Posted 9 сентября, 06:40

Published 9 сентября, 06:40

Modified 9 сентября, 06:46

Updated 9 сентября, 06:46

Змея приползла в спальный район Владивостока в Приморье

«Предупредите детей»: рептилия наведалась в жилой комплекс во Владивостоке — фото

9 сентября 2024, 06:40
Фото: 1MI

Змея приползла в спальный район Владивостока в Приморье

Сюжет
Змея
Домовой чат всколыхнула весть о том, что чешуйчатая дама вновь наведалась на территорию ЖК во Владивостоке. Напуганные жильцы пытаются выяснить, не ядовита ли непрошеная гостья.

Змею вновь заметили в одном из спальных районов дальневосточной столицы. На сей раз гадина «прогуливалась» около мусорных баков. Очевидец оперативно предупредил о потенциальной опасности соседей.

«Смотрите под ноги и детей предупредите», — написал мужчина в домовом чате.
«Это гадюка?» — поинтересовалась девушка.
«Да, возможно. Очень похожа», — ответила соседка.
Фото: vostokmedia.com

Владивостокцы не выяснили, ядовита ли чешуйчатая. Однако большинство надеется, что не увидят хладнокровное животное.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как грибникам спастись от змей в лесу.

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