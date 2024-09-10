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Posted 10 сентября, 06:43

Published 10 сентября, 06:43

Modified 10 сентября, 06:45

Updated 10 сентября, 06:45

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП на Американском перевале в Находке

Дорогу разблокировали на месте серьезной аварии под Находкой в Приморье

10 сентября 2024, 06:43
Фото: 1MI

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП на Американском перевале в Находке

Сюжет
ДТП
Сотрудники ГАИ Приморья работают на месте аварии в районе Американского перевала. Участок трассы удалось разблокировать, проезд там вернули.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии в районе Американского перевала в Находке.

Полицейские Находки получили информацию о столкновении легкового авто и грузовика Volvo на участке 136 км автодороги «Артем — Находка — Порт Восточный».

На данный момент на месте аварии работают сотрудники Дорожно-патрульной службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Сообщается, что сначала дорогу открыли только для легковых машин. Уже к 14:30 движение было открыто для всех видов транспорта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на Американском перевале в Находке.

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