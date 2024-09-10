Дорогу разблокировали на месте серьезной аварии под Находкой в Приморье

Posted 10 сентября, 06:43
Published 10 сентября, 06:43
Modified 10 сентября, 06:45
Updated 10 сентября, 06:45
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии в районе Американского перевала в Находке.
Полицейские Находки получили информацию о столкновении легкового авто и грузовика Volvo на участке 136 км автодороги «Артем — Находка — Порт Восточный».
На данный момент на месте аварии работают сотрудники Дорожно-патрульной службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Сообщается, что сначала дорогу открыли только для легковых машин. Уже к 14:30 движение было открыто для всех видов транспорта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на Американском перевале в Находке.