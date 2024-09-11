«Арбузный фрэш» залил землю в одном из парков в Приморье

В 2020 году в селе Воздвиженка в Приморье создали прекрасный парк, но вскоре там начались проблемы: мотоциклисты ездят где попало, все ломается, местные устраивают там пьяные застолья. Но самое странное случилось в сентябре — по всему парку арбузы. Видео с места попало в сеть.