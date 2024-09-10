Некогда популярный пляж Владивостока исчезает в Приморье — видео

Сейчас локация не пользуется популярностью среди приморцев. Морское дно заросло травой, а близлежащие постройки постепенно разрушаются морем. Заброшенные гаражи заполонены мусором и исписаны граффити. От красочного места не осталось и следа. Местные жители изредко приходят на побережье и с тоской вспоминают о былых временах.