Некогда популярный пляж Владивостока исчезает в Приморье — видео

Posted 10 сентября, 06:27
Published 10 сентября, 06:27
Modified 10 сентября, 06:29
Updated 10 сентября, 06:29
В советское время берег между станциями Вторая речка и Чайка пользовался спросом в дальневосточной столице, — многие горожане купались на этом диком пляже.
Сейчас локация не пользуется популярностью среди приморцев. Морское дно заросло травой, а близлежащие постройки постепенно разрушаются морем. Заброшенные гаражи заполонены мусором и исписаны граффити. От красочного места не осталось и следа. Местные жители изредко приходят на побережье и с тоской вспоминают о былых временах.