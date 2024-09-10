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Posted 10 сентября, 06:27

Published 10 сентября, 06:27

Modified 10 сентября, 06:29

Updated 10 сентября, 06:29

Знаменитый берег Владивостока не пользуется спросом среди приморцев

Некогда популярный пляж Владивостока исчезает в Приморье — видео

10 сентября 2024, 06:27
Фото: vostokmedia.com

Знаменитый берег Владивостока не пользуется спросом среди приморцев

Сюжет
Туризм
Когда-то дикий пляж между Второй речкой и Чайкой был весьма востребованным среди жителей Владивостока. Однако сейчас берег постепенно зарастает травой.

В советское время берег между станциями Вторая речка и Чайка пользовался спросом в дальневосточной столице, — многие горожане купались на этом диком пляже.

Сейчас локация не пользуется популярностью среди приморцев. Морское дно заросло травой, а близлежащие постройки постепенно разрушаются морем. Заброшенные гаражи заполонены мусором и исписаны граффити. От красочного места не осталось и следа. Местные жители изредко приходят на побережье и с тоской вспоминают о былых временах.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Ливадии прекрасно даже морское дно в Приморском крае.

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