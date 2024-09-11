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Posted 11 сентября, 06:39

Published 11 сентября, 06:39

Modified 11 сентября, 06:41

Updated 11 сентября, 06:41

С теми, кто требовал деньги от бригады «скорой» во Владивостоке, разбирается прокурор

С теми, кто требовал деньги от бригады «скорой» во Владивостоке, разбирается прокурор

11 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Прокуратура Ленинского района Владивостока выявила нарушения на предприятии во Владивостоке. Сотрудник охраны требовал с бригады скорой деньги за въезд на территорию платной парковки.

Прокуратура Ленинского района Владивостока после проверки случившегося с автомобилем скорой помощи на Дальзаводской обнаружила, что шлагбаум, установленный возле торгового центра, не имел нужных документов, а на предприятии отсутствовала инструкция по обеспечению преграды для спецтранспорта.

Прокуратура отправила запрос руководству фирмы, сотрудник которой допустил нарушение.

Кроме того, ответственное лицо пригласили в прокуратуру района для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении за препятствие медицинской помощи.

Полученные результаты проверки прокурора переданы на контроль в учреждение.

Также прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о предоставлении услуг без соблюдения требований безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с бригады скорой помощи требовали деньги за въезд на территорию торгового комплекса во Владивостоке.

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