С теми, кто требовал деньги от бригады «скорой» во Владивостоке, разбирается прокурор

Posted 11 сентября, 06:39
Published 11 сентября, 06:39
Modified 11 сентября, 06:41
Updated 11 сентября, 06:41
Прокуратура Ленинского района Владивостока после проверки случившегося с автомобилем скорой помощи на Дальзаводской обнаружила, что шлагбаум, установленный возле торгового центра, не имел нужных документов, а на предприятии отсутствовала инструкция по обеспечению преграды для спецтранспорта.
Прокуратура отправила запрос руководству фирмы, сотрудник которой допустил нарушение.
Кроме того, ответственное лицо пригласили в прокуратуру района для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении за препятствие медицинской помощи.
Полученные результаты проверки прокурора переданы на контроль в учреждение.
Также прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о предоставлении услуг без соблюдения требований безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что с бригады скорой помощи требовали деньги за въезд на территорию торгового комплекса во Владивостоке.