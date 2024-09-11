С теми, кто требовал деньги от бригады «скорой» во Владивостоке, разбирается прокурор

Прокуратура Ленинского района Владивостока после проверки случившегося с автомобилем скорой помощи на Дальзаводской обнаружила, что шлагбаум, установленный возле торгового центра, не имел нужных документов, а на предприятии отсутствовала инструкция по обеспечению преграды для спецтранспорта.