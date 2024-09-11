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Posted 10 сентября, 22:53

Published 10 сентября, 22:53

Modified 10 сентября, 22:55

Updated 10 сентября, 22:55

Солнечная погода вновь ожидается в Приморском крае

У нас отмена: осень отступила — по-летнему теплая погода вернулась в Приморье

10 сентября 2024, 22:53
Фото: vostokmedia.com

Солнечная погода вновь ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Непогода покинула Приморский край. В регион снова наведаются солнце и высокие температуры.

Сегодня, 11 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Температурный фон составит 18 — 27 °C.

Во Владивостоке переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.

В Уссурийске небольшая облачность. Ветер, как и в дальневосточной столице, умеренный северо-западный. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25 — 27 °C.

В Находке небольшая облачность. Слабое дуновение северо-западного ветра усилится до умеренного. Воздух прогреется до 25 — 27 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 22 °C;
  • Залив Находка — 19 °C;
  • Залив Посьета — 22 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди прошли почти во всех районах Приморского края.

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