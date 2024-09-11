У нас отмена: осень отступила — по-летнему теплая погода вернулась в Приморье

Posted 10 сентября, 22:53
Published 10 сентября, 22:53
Modified 10 сентября, 22:55
Updated 10 сентября, 22:55
Сегодня, 11 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Температурный фон составит 18 — 27 °C.
Во Владивостоке переменная облачность и умеренный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.
В Уссурийске небольшая облачность. Ветер, как и в дальневосточной столице, умеренный северо-западный. Температура воздуха будет колебаться в пределах 25 — 27 °C.
В Находке небольшая облачность. Слабое дуновение северо-западного ветра усилится до умеренного. Воздух прогреется до 25 — 27 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди прошли почти во всех районах Приморского края.