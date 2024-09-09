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Posted 9 сентября, 10:56

Published 9 сентября, 10:56

Modified 9 сентября, 10:58

Updated 9 сентября, 10:58

Дожди, ветер и прохладное море: осень наступает в Приморье

Дожди, ветер и прохладное море: осень наступает в Приморье

9 сентября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Облачность, дожди и сильный ветер ожидаются в Приморье. Осень напомнит о себе практически во всех районах края.

10 сентября в Приморье атмосферные фронты будут влиять на погоду. Ночью на западе пройдет небольшой, иногда умеренный дождь, а утром в некоторых районах ожидаются сильные дожди. Днем также пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет юго-западный, умеренный до сильного, иногда порывистый. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем +18…+23°C.

Во Владивостоке будет облачно, днем возможны прояснения. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине дня на северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +18…+20°C, днем +22…+24°С.

В Уссурийске также облачно. Утром будет идти небольшой дождь, днем ожидаются умеренные осадки. Ветер будет западный, иногда юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +18…+20°C, днем +23…+25°С.

В Находке будет облачно, ночью осадков не предвидится, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, днем +24…+26°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка +19°C, а в заливе Посьета +21°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшие дни.

Осень вступает в свои права: резкое похолодание ожидается в Приморском крае
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