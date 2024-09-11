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Posted 11 сентября, 06:00

Published 11 сентября, 06:00

Modified 11 сентября, 06:02

Updated 11 сентября, 06:02

Настигнет ли тайфун BEBINCA Приморский край после Китая?

Внимание жителям Приморья: новый тайфун BEBINCA зародился в Тихом океане

11 сентября 2024, 06:00
Фото: pxhere.com

Настигнет ли тайфун BEBINCA Приморский край после Китая?

Сюжет
Погода
Тропический шторм сформировался в Тихом океане. В начале следующей недели он нагрянет в Китай. Что же ждет Приморье?

Прошлой ночью в Тихом океане зародился тринадцатый в 2024 году тайфун BEBINCA, сообщает «Примгидромет». В четыре часа утра 11 сентября он развил скорость до 23 километров в час и начал смещаться на запад-северо-запад.

В ближайшее время тропический шторм наберет силу и повернет на северо-запад. Синоптики отметили, что после того, как вихрь достигнет острова Окинава, он может направиться к восточному побережью Китая.

Важно отметить, что траектория тайфуна может меняться, но негативных последствий в Приморье, как ни крути, не ожидается.

«Гребень континентального антициклона, усиливающийся над югом Дальнего Востока, не позволит ему подняться в умеренные широты и выйти в Японское море», — отметили в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя погода возвращается в Приморский край.

У нас отмена: осень отступила — по-летнему теплая погода вернулась в Приморье
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