Внимание жителям Приморья: новый тайфун BEBINCA зародился в Тихом океане

Posted 11 сентября, 06:00
Published 11 сентября, 06:00
Modified 11 сентября, 06:02
Updated 11 сентября, 06:02
Прошлой ночью в Тихом океане зародился тринадцатый в 2024 году тайфун BEBINCA, сообщает «Примгидромет». В четыре часа утра 11 сентября он развил скорость до 23 километров в час и начал смещаться на запад-северо-запад.
В ближайшее время тропический шторм наберет силу и повернет на северо-запад. Синоптики отметили, что после того, как вихрь достигнет острова Окинава, он может направиться к восточному побережью Китая.
Важно отметить, что траектория тайфуна может меняться, но негативных последствий в Приморье, как ни крути, не ожидается.
«Гребень континентального антициклона, усиливающийся над югом Дальнего Востока, не позволит ему подняться в умеренные широты и выйти в Японское море», — отметили в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя погода возвращается в Приморский край.