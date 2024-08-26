vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 06:19

Published 26 августа, 06:19

Modified 26 августа, 06:21

Updated 26 августа, 06:21

Резкое понижение температур прогнозируется в Приморском крае

Доставайте осеннюю одежду: похолодание до 5°C ожидается в Приморье

26 августа 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney

Резкое понижение температур прогнозируется в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жителям Приморского края желательно запастись теплыми пледиками в ближайшее время. Ведь осенние холода вот-вот ударят по региону.

По данным синоптиков, антициклон заблокирует тайфун, который направляется в сторону Приморья.

Синоптики о траектории тайфуна SHANSHAN: «Причинит немало бед» — что ждет Приморье?
Узнать подробнее

Однако антициклон не только защищает регион от опасных осадков, но и влияет на температурный фон.

Станет тепло и ясно после дождей и похолоданий во Владивостоке
Узнать подробнее

Тем не менее, по данным «Примгидромета», завтра, 27 августа, в крае потеплеет, но ненадолго. Ближе к концу недели к региону подойдет очередной атмосферный фронт.

Более того, в начале сентября может резко похолодать. Во многих районах прогнозируется температура около пяти градусов в утренние часы. Приморцам стоит заранее подготовить осеннюю одежду, особенно для детей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнце вернулось в Приморский край, но с небольшим нюансом.

Хорошая погода с нюансом: солнце вернулось в Приморский край
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномально жарко и холодно: чем еще удивит погода в последний летний месяц в Приморье?Ливни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет ПриморьеКонец страданиям: непогода покинет Приморье — когда
#Новости#Общество#Погода#Дети#Владивосток#Солнце#Тайфун#Температура#Холод#Сентябрь#Примгидромет#Приморский край#Синоптики#Одежда#Осадки#Приморье#Антициклон
Подпишитесь
Популярное