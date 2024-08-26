Доставайте осеннюю одежду: похолодание до 5°C ожидается в Приморье

Posted 26 августа, 06:19
Published 26 августа, 06:19
Modified 26 августа, 06:21
Updated 26 августа, 06:21
Тем не менее, по данным «Примгидромета», завтра, 27 августа, в крае потеплеет, но ненадолго. Ближе к концу недели к региону подойдет очередной атмосферный фронт.
Более того, в начале сентября может резко похолодать. Во многих районах прогнозируется температура около пяти градусов в утренние часы. Приморцам стоит заранее подготовить осеннюю одежду, особенно для детей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что солнце вернулось в Приморский край, но с небольшим нюансом.