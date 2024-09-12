«Авито Работа» и Приморский край: соглашение о сотрудничестве подписано на ВЭФ-2024

Posted 12 сентября, 08:43
Published 12 сентября, 08:43
Modified 12 сентября, 08:45
Updated 12 сентября, 08:45
На фоне непрерывных изменений в экономике и рынке труда Приморского края вопрос кадрового обеспечения становится особенно актуальным. Новый договор между «Авито Работой» и Министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края предполагает совместную деятельность, направленную на решение этой важной проблемы.
Суть соглашения между «Авито Работа» и Министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края заключается в помощи безработным и соискателям в нахождении подходящих вакансий, а также в содействии работодателям в подборе нужных специалистов. Этот документ направлен на решение одной из самых острых проблем региона — нехватки квалифицированных кадров.
Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий отметил:
«Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать».
«Авито Работа» является важным партнером в этой стратегии. Платформа предоставляет широкий спектр возможностей для поиска и подбора квалифицированных кадров не только в Приморском крае, но и за его пределами. «Авито Работа», представляющая одну из крупнейших цифровых платформ в России, ежемесячно привлекает около 70 миллионов пользователей, из которых около 20 миллионов ищут новую работу. Соответственно, платформа имеет значительные ресурсы и аналитические данные для улучшения состояния рынка труда в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом.
Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков пояснил:
«Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников».
В рамках соглашения стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. Один из важных аспектов соглашения включает реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.
Дмитрий Пучков выделил основные направления сотрудничества:
Аналитика и данные: «Авито Работа» намерена снабжать министерство аналитикой, чтобы понять, в каких отраслях экономики наблюдаются наибольшие точки напряжения и как можно помочь возможными перетоками соискательской активности.
Совместные проекты: Планируется организация совместных мероприятий, направленных как на кандидатов, так и на работу с компаниями по обучению соискателей, профориентации и подбору новых сотрудников.
Доступ к базам данных: Предоставление доступов к базам данных кандидатов и вакансий на различных условиях для различных типов компаний, предприятий и государственного сектора.
Подписанное соглашение предусматривает комплексное сотрудничество, направленное на улучшение условий труда в Приморском крае. Одна из главных задач обоюдного взаимодействия — работа с крупными предприятиями и инвестиционными проектами, которые уже действуют или только планируются к запуску в регионе.
Спикеры на ВЭФ отметили, что важность привлечения и сохранения профессиональных кадров сейчас выходит на первый план.
«По большому счёту, в Приморском крае проблем с безработицей нет. 2%, даже 1,9% — это минимальные значения», — рассказали представители Министерства. — «Сейчас предприятия ищут работников, а не наоборот. Поэтому необходимы меры, которые помогут предприятиям находить нужных специалистов, в том числе из других регионов».
Эти слова находят подтверждение в статистике: в Приморском крае насчитывается более 50 тысяч вакансий на менее чем 5 тысяч безработных. Это свидетельствует о значительном дефиците квалифицированных кадров, особенно среди узкопрофильных специалистов.
Выстраивание долгосрочных перспектив
Существенным элементом программы является подготовка и повышение квалификации местных кадров. Особое внимание уделяется молодым специалистам и сотрудникам предприятий. Программа индивидуального сопровождения работников предусмотрена для обеспечения их профессионального роста и развития в рамках новых проектов и компаний.
Инициатива также нацелена на привлечение специалистов из других регионов и создание для них комфортных условий в Приморском крае. Правительство региона совместно с Минвостокразвития намерены разработать и внедрить программы поддержки для специалистов и их семей.
Бесконечное сотрудничество на благо региона
Подписанное соглашение не имеет конечного срока действия, что подчеркивает его стратегическую значимость. Как отметил Дмитрий Пучков:
«Трудовые потребности предприятий и динамика на рынке труда будут существовать всегда. Поэтому наше сотрудничество также будет продолжаться бесконечно».
Новый этап в развитии труда и вакансий в Приморском крае уже начался. Совместные усилия «Авито Работы» и Минпроф Приморского края обещают значительные улучшения как для предприятий, так и для сотрудников, способствуя росту экономики и благосостояния региона.
В современном мире дефицит специалистов ощущается во многих отраслях, и IT-сфера не является исключением. Дмитрий Пучков, директор «Авито Работа», на одной из сессий ВЭФ отметил острую нехватку IT-кадров и особенно выделил сложности в подготовке специалистов в таких специализированных областях, как Data Science, машинное обучение и искусственный интеллект.
«Единственный вариант — обучить людей и получить специалистов, которых можно буквально завтра включить в производственный процесс, — это непосредственно вовлечь их в реальную работу», — делится Пучков.
Для решения этой проблемы «Авито Работа» пошла по пути организации учебного процесса совместно с высшими учебными заведениями. По словам Пучкова, компания уже открыла первую кафедру в сотрудничестве с ФТИ и намерена развивать это направление на федеральном уровне. К 2028 году планируется открыть кафедры в 11 вузах по всей стране и подготовить свыше 3000 специалистов.
«Мы софинансируем обучение этих специалистов. Это целевой набор, модули и программы формируем мы сами», — подчеркивает директор «Авито Работа».
Кроме того, компания уделяет внимание популяризации рабочих профессий. Пучков отметил, что среди соискателей наблюдается недостаточная информированность о возможностях целевого обучения и трудовой миграции внутри страны. Это особенно актуально в контексте многолетней борьбы с менталитетом людей, которые предпочитают оставаться в одном месте, чем переезжать ради работы.
«Нам стоит развеять мифы и стимулировать трудовую миграцию внутри страны, чтобы заполнять вакансии там, где они действительно востребованы», — считает Пучков.
Недавнее исследование «Авито Работа» выявило, что только четверть респондентов хорошо осведомлена о возможностях целевого обучения. Это свидетельствует о высоком потенциале для дальнейшей популяризации данного формата.
«Потенциальный горизонт возможностей целевого набора гораздо выше», — резюмирует Пучков.
Для того чтобы преодолеть дефицит кадров и подготовить высококлассных специалистов, «Авито Работа» не только предлагает вакансии, но и активно вовлекается в образовательный процесс. Сотрудничество с вузами, целевое финансирование и популяризация трудовых профессий — все это важные шаги на пути к достижению этой цели. Дмитрий Пучков считает, что только так можно обеспечить реальный и долгосрочный успех в подготовке кадров, которые решат все проблемы бизнеса.