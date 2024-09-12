«Авито Работа» и Приморский край: соглашение о сотрудничестве подписано на ВЭФ-2024

«Авито Работа» является важным партнером в этой стратегии. Платформа предоставляет широкий спектр возможностей для поиска и подбора квалифицированных кадров не только в Приморском крае, но и за его пределами. «Авито Работа», представляющая одну из крупнейших цифровых платформ в России, ежемесячно привлекает около 70 миллионов пользователей, из которых около 20 миллионов ищут новую работу. Соответственно, платформа имеет значительные ресурсы и аналитические данные для улучшения состояния рынка труда в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом.