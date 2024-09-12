Громкая история массовой драки на пляже в Приморье получила продолжение

Posted 12 сентября, 00:09
Published 12 сентября, 00:09
Modified 12 сентября, 00:11
Updated 12 сентября, 00:11
На пляже в Триозерье произошла нешуточная потасовка, — отдыхающие схлестнулись в кулачном бою с администрацией турбазы.
В официальном telegram-канаде прокуратуры появились подробности инцидента. Мужчина, который отказался платить за услуги базы отдыха, перегородил проезд другим автомобилям.
Словесная перепалка переросла в массовую драку. В результате один человек обратился за помощью к медикам, а четверо заявили в полицию о причинении телесных повреждений.
«Прокуратура района признала законным возбуждение в отношении зачинщика драки уголовного дела по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участников драки доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.