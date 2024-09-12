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Posted 12 сентября, 00:09

Published 12 сентября, 00:09

Modified 12 сентября, 00:11

Updated 12 сентября, 00:11

Выяснены детали резонансного конфликта в бухте Триозерье в Приморском крае

Громкая история массовой драки на пляже в Приморье получила продолжение

12 сентября 2024, 00:09
Фото: 1MI

Выяснены детали резонансного конфликта в бухте Триозерье в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Кулачный бой между туристами случился на одном из популярнейших пляжей Приморского края. Четверо участников потасовки уже изложили свои версии произошедшего в отделении полиции.

На пляже в Триозерье произошла нешуточная потасовка, — отдыхающие схлестнулись в кулачном бою с администрацией турбазы.

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В официальном telegram-канаде прокуратуры появились подробности инцидента. Мужчина, который отказался платить за услуги базы отдыха, перегородил проезд другим автомобилям.

Словесная перепалка переросла в массовую драку. В результате один человек обратился за помощью к медикам, а четверо заявили в полицию о причинении телесных повреждений.

«Прокуратура района признала законным возбуждение в отношении зачинщика драки уголовного дела по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты расследования поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участников драки доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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