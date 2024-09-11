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Posted 11 сентября, 10:05

Published 11 сентября, 10:05

Modified 11 сентября, 10:07

Updated 11 сентября, 10:07

Участников жуткой драки в Триозерье доставили в участок в Приморье

Участников жуткой драки в Триозерье доставили в участок в Приморье

11 сентября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Уголовное дело
Тех, кто был замешан в массовой драке в Приморье, доставили в участок. Участники драки в Триозерье написали заявление в полицию.

Полиция сообщает о том, что драку на пляже в Триозерье в Приморском крае остановили свидетели случившегося. Очевидцы разнимали людей.

Выяснилось, что всех участников массового столкновения доставили в полицейский участок.

В настоящее время документы переданы в отдел предварительного расследования Министерства Внутренних Дел России «Партизанский» для принятия решения о возможном возбуждении уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной массовой драке в Триозерье в Приморье.

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