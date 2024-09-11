Участников жуткой драки в Триозерье доставили в участок в Приморье

Posted 11 сентября, 10:05
Published 11 сентября, 10:05
Modified 11 сентября, 10:07
Updated 11 сентября, 10:07
Полиция сообщает о том, что драку на пляже в Триозерье в Приморском крае остановили свидетели случившегося. Очевидцы разнимали людей.
Выяснилось, что всех участников массового столкновения доставили в полицейский участок.
В настоящее время документы переданы в отдел предварительного расследования Министерства Внутренних Дел России «Партизанский» для принятия решения о возможном возбуждении уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной массовой драке в Триозерье в Приморье.