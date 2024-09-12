Работает психолог: молодая женщина погибла в страшном пожаре в Приморье — фото

Девушка лишилась жизни при пожаре в собственном доме в Приморском крае

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В Приморском крае огонь охватил многоквартирный дом. Спасатели оперативно прибыли к горящему зданию, но пламя оказалось быстрее, — одна из жильцов не выжила.