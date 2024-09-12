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Posted 12 сентября, 01:04

Published 12 сентября, 01:04

Modified 12 сентября, 01:06

Updated 12 сентября, 01:06

Девушка лишилась жизни при пожаре в собственном доме в Приморском крае

Работает психолог: молодая женщина погибла в страшном пожаре в Приморье — фото

12 сентября 2024, 01:04
Фото: mchs_vdk

Девушка лишилась жизни при пожаре в собственном доме в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Приморском крае огонь охватил многоквартирный дом. Спасатели оперативно прибыли к горящему зданию, но пламя оказалось быстрее, — одна из жильцов не выжила.

Женщина умерла в пожаре, который случился в Трудовом, сообщает telegram-канал регионального МЧС. Пламя объяло 60 квадратных метров в одноэтажном многоквартирном доме ранним утром.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, но огонь и густой черный дым успели охватить одно из помещений здания.

В результате пожара погибла 30-летняя девушка. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего. На месте инцидента работает психолог МЧС.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске загорелось здание на территории школы.

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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Дальнегорск#Приморский край#Школа#Происшествия
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