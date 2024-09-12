Работает психолог: молодая женщина погибла в страшном пожаре в Приморье — фото

Posted 12 сентября, 01:04
Published 12 сентября, 01:04
Modified 12 сентября, 01:06
Updated 12 сентября, 01:06
Женщина умерла в пожаре, который случился в Трудовом, сообщает telegram-канал регионального МЧС. Пламя объяло 60 квадратных метров в одноэтажном многоквартирном доме ранним утром.
Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, но огонь и густой черный дым успели охватить одно из помещений здания.
В результате пожара погибла 30-летняя девушка. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего. На месте инцидента работает психолог МЧС.