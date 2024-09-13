Человек-паук, ты ли это? — бесстрашие мужчины шокировало водителей в Приморье — фото

Posted 13 сентября, 01:26
Published 13 сентября, 01:26
Modified 13 сентября, 01:28
Updated 13 сентября, 01:28
В дальневосточной столице на Эгершельде заметили мужчину, который сидел в позе «человека паука» прямо на крыше фуры. Примечательно, что отважный приморец расположился на движущимся автомобиле.
Зачем он взобрался на большегруз — неизвестно. То ли наслаждался видами, то ли держал крышу, чтобы та не уехала, — шутят комментаторы в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Находке разъезжал еще один супергерой. Парень доброжелательно приветствовал своих земляков.