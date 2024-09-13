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Posted 13 сентября, 01:26

Published 13 сентября, 01:26

Modified 13 сентября, 01:28

Updated 13 сентября, 01:28

Мужчина ехал на крыше фуры в Приморском крае

Человек-паук, ты ли это? — бесстрашие мужчины шокировало водителей в Приморье — фото

13 сентября 2024, 01:26
Фото: kandinsky

Мужчина ехал на крыше фуры в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Отважного приморца заметили на крыше большегруза во Владивостоке. Зачем храбрец решился прокатиться таким образом — непонятно. Возможно, обстоятельства от него вовсе не зависели.

В дальневосточной столице на Эгершельде заметили мужчину, который сидел в позе «человека паука» прямо на крыше фуры. Примечательно, что отважный приморец расположился на движущимся автомобиле.

Зачем он взобрался на большегруз — неизвестно. То ли наслаждался видами, то ли держал крышу, чтобы та не уехала, — шутят комментаторы в сети.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Находке разъезжал еще один супергерой. Парень доброжелательно приветствовал своих земляков.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Автомобиль#Приморский край#Приморец#Эгершельд
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