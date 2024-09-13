Дожди, сильный ветер и понижение температур: осень почти освоилась в Приморье

Posted 12 сентября, 23:12
Published 12 сентября, 23:12
Modified 12 сентября, 23:14
Updated 12 сентября, 23:14
Сегодня, 13 сентября, в регионе местами пройдет дождь, который спровоцируют атмосферные фронты. Температурный фон составит 15 — 24 °C.
Во Владивостоке переменная облачность и сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 21 °C.
В Уссурийске переменная облачность и, как и в дальневосточной столице, будет властвовать сильное дуновение ветра. Температура воздуха составит 18 — 20 °C.
В Находке переменная облачность, в течение дня северо-западный умеренный ветер перерастет в сильный. Столбики термометров покажут 24 — 26 °C.
Температура морском воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сибирский антициклон принесет в Приморье резкое понижение температур.