vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 23:12

Published 12 сентября, 23:12

Modified 12 сентября, 23:14

Updated 12 сентября, 23:14

Осенняя погода постепенно устанавливается в Приморском крае

Дожди, сильный ветер и понижение температур: осень почти освоилась в Приморье

12 сентября 2024, 23:12
Фото: vostokmedia.com

Осенняя погода постепенно устанавливается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидаются и дожди, и сильные ветра, и понижение температур. Погода скромно напоминает о том, что холода не за горами.

Сегодня, 13 сентября, в регионе местами пройдет дождь, который спровоцируют атмосферные фронты. Температурный фон составит 15 — 24 °C.

Во Владивостоке переменная облачность и сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 21 °C.

В Уссурийске переменная облачность и, как и в дальневосточной столице, будет властвовать сильное дуновение ветра. Температура воздуха составит 18 — 20 °C.

В Находке переменная облачность, в течение дня северо-западный умеренный ветер перерастет в сильный. Столбики термометров покажут 24 — 26 °C.

Температура морском воды:

  • Амурский залив — 22 °C;
  • Залив Находка — 19 °C;
  • Залив Посьета — 22 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сибирский антициклон принесет в Приморье резкое понижение температур.

Утепляемся, товарищи: сибирские холода ударят по Приморью
Узнать подробнее
Читайте также:
Осадки отступят: синоптики порадовали прогнозом на завтра жителей ПриморьяК вечеру ливанет: что синоптики говорят сегодня о погоде в Приморье?Дожди, ветер и прохладное море: осень наступает в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Море#Дождь#Температура#Ветер#Приморский край#Приморье#Амурский залив#Залив Посьета#Облачность#Фронты#Термометр#Залив Находка
Подпишитесь
Популярное