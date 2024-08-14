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Posted 14 августа, 03:08

Published 14 августа, 03:08

Modified 14 августа, 03:10

Updated 14 августа, 03:10

Пожилая женщина погибла в пожаре в Ольгинском районе Приморья

Женщина сгорела заживо у себя дома в Приморье — фото

14 августа 2024, 03:08
Фото: Изображение Midjourney.

Пожилая женщина погибла в пожаре в Ольгинском районе Приморья

Сюжет
Пожар
Рано утром загорелся жилой дом в посёлке Ольга. После того, как огонь потушили, в одной из квартир нашли тело погибшей.

Сотрудники МЧС выясняют причину трагического пожара в Ольгинском районе.

В среду ранним утром поступило сообщение о возгорании в трехквартирном доме в поселке Ольга. Пожарные прибыли на место быстро и сразу начали тушить огонь.

К моменту приезда бригады горела веранда одной из квартир, оттуда пламя перебросилось на крышу. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины 1947 года рождения. Площадь повреждений от огня составила около 50 квадратных метров.

Причину пожара и ущерб устанавливают, сотрудники МЧС проводят проверку на месте происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что человека и кошку спасли из огня в Приморье.

Человек и кошка спасены из пожара в Приморье
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