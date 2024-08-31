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Posted 30 августа, 23:48

Published 30 августа, 23:48

Modified 30 августа, 23:50

Updated 30 августа, 23:50

Огромный хищник вызвал восторг у мимо проезжающих жителей Приморского края

Загорающий мачо покорил даму и вызвал зависть у мужчины в Приморье — видео

30 августа 2024, 23:48
Фото: 1MI

Огромный хищник вызвал восторг у мимо проезжающих жителей Приморского края

Сюжет
Хищник
Красавец просто напросто загорал и наслаждался уходящим летом, но не заметить эффектного обитателя леса было невозможно.

Амурский тигр вальяжно загорал прямо около дороги в Приморье. Котик даже не смутился очевидцам, которые с восторгом снимали его на видео. Краснокнижный хищник спокойно продолжал нежиться на солнце, пока жители региона восхищались его внушительными размерами. Мужчина, не скрывая чувств, изумился тому, что увидел во рту «полосатика»: «Ничего себе у него клыки!».

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Выглядит хозяин тайги действительно шикарно. И, судя по фото, красавчик тоже доволен собой.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полосатый хищник удивился приближению осени в Приморском крае.

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