Загорающий мачо покорил даму и вызвал зависть у мужчины в Приморье — видео

Posted 30 августа, 23:48
Published 30 августа, 23:48
Modified 30 августа, 23:50
Updated 30 августа, 23:50
Амурский тигр вальяжно загорал прямо около дороги в Приморье. Котик даже не смутился очевидцам, которые с восторгом снимали его на видео. Краснокнижный хищник спокойно продолжал нежиться на солнце, пока жители региона восхищались его внушительными размерами. Мужчина, не скрывая чувств, изумился тому, что увидел во рту «полосатика»: «Ничего себе у него клыки!».
Выглядит хозяин тайги действительно шикарно. И, судя по фото, красавчик тоже доволен собой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полосатый хищник удивился приближению осени в Приморском крае.