Загорающий мачо покорил даму и вызвал зависть у мужчины в Приморье — видео

Амурский тигр вальяжно загорал прямо около дороги в Приморье. Котик даже не смутился очевидцам, которые с восторгом снимали его на видео. Краснокнижный хищник спокойно продолжал нежиться на солнце, пока жители региона восхищались его внушительными размерами. Мужчина, не скрывая чувств, изумился тому, что увидел во рту «полосатика»: «Ничего себе у него клыки!».