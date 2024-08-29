Все как у людей: даже у диких зверей есть неотложные дела в Приморье — видео

Posted 29 августа, 06:16
Published 29 августа, 06:16
Modified 29 августа, 06:18
Updated 29 августа, 06:18
На территории национального парка «Земля леопарда» в объектив камеры попал азиатский барсук, который немного подвис, — зверек сначала стоял неподвижно, потом резко ринулся по делам.
Не исключено, что он побежал к своему «городку», где проживает не один.
«Это сложные многоярусные подземные сооружения с несколькими (до 50) входными и вентиляционными отверстиями», — поведали в telegram-канале дирекции нацпарка.
Примечательно, что протяженность такого туннеля может достигать десяти метров.