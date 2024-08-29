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Posted 29 августа, 06:16

Published 29 августа, 06:16

Modified 29 августа, 06:18

Updated 29 августа, 06:18

Барсук рванул по делам после раздумий в Приморском крае

Все как у людей: даже у диких зверей есть неотложные дела в Приморье — видео

29 августа 2024, 06:16
Фото: 1MI

Барсук рванул по делам после раздумий в Приморском крае

Сюжет
Животные
Животные, как и люди, страдают от насущной проблемы — много дел и нехватка времени. Однако милый барсук, вероятно, спешащий на важное мероприятие, вызвал в новых медиа не переживание, а коллективное умиление.

На территории национального парка «Земля леопарда» в объектив камеры попал азиатский барсук, который немного подвис, — зверек сначала стоял неподвижно, потом резко ринулся по делам.

Не исключено, что он побежал к своему «городку», где проживает не один.

«Это сложные многоярусные подземные сооружения с несколькими (до 50) входными и вентиляционными отверстиями», — поведали в telegram-канале дирекции нацпарка.

Примечательно, что протяженность такого туннеля может достигать десяти метров.

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что леопардесса скрывает мордочку в Приморском крае.

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