Все как у людей: даже у диких зверей есть неотложные дела в Приморье — видео

Барсук рванул по делам после раздумий в Приморском крае

Сюжет Животные

Животные, как и люди, страдают от насущной проблемы — много дел и нехватка времени. Однако милый барсук, вероятно, спешащий на важное мероприятие, вызвал в новых медиа не переживание, а коллективное умиление.